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В Карагандинской области произошел пожар на нефтебазе (ВИДЕО)07.06.2018
Происшествия  12:55

Караганда. 7 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области произошел пожар на территории недействующей нефтебазы, передает Kazakhstan Today.

"6 июня, в 13.20, в Осакаровском районе, северо-восточнее станции Шокай, на территории недействующей нефтебазы, загорелись сухая трава на площади 1,5 гектара, разлитые нефтепродукты на площади 50 квадратных метров и остатки битума в девяти металлических емкостях (50 кубометров)", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По его информации, пожар был локализован в 15.10 и ликвидирован в 16.03. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы силы ДЧС, пожарный поезд АО "НК "КТЖ", местные исполнительные органы, а также добровольные противопожарные формирования.

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