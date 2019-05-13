В Карагандинской области за выходные дни в ДТП погибли 4 человека и еще четверо пострадали

Караганда. 14 января. Kazakhstan Today - В Карагандинской области за выходные дни в дорожно-транспортных происшествиях погибли 4 человека и еще четверо пострадали, передает Kazakhstan Today.





По информации департамента полиции области, 12 января в Актогайском районе Карагандинской области на автодороге Караганда - Балхаш в 33 километрах от города Балхаша 36-летний водитель автомашины ВАЗ-2107, по предварительным данным, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной КамАЗ под управлением 55-летнего водителя.





В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-2107 и его трое пассажиров от полученных травм скончались на месте. По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводится проверка.





Кроме того, 13 января на автодороге Караганда - Шахтинск в 6 километрах от поселка Долинка 29-летний водитель автомашины "Фольксваген Пассат", следуя в направлении города Шахтинска, по предварительным данным, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автомашиной "Ауди-100 С4" под управлением 21-летнего водителя. В результате ДТП произошло возгорание автомашины "Ауди-100 С4". Водители обоих автомашин и два пассажира госпитализированы.





В отношении водителя автомобиля "Фольксваген-Пассат" составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК.





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