В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,0

Бугенвиль. 22 января. Kazakhstan Today - В Папуа-Новой Гвинее на острове Бугенвиль произошло землетрясение магнитудой 8,0, сообщает Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 39 км к западу от города Арава, в котором живут около 40 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 167 км.
Тихоокеанский центр по предупреждению цунами объявил о возможной угрозе цунами.
Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
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