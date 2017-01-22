В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,0

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В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,022.01.2017
Происшествия  11:26
Бугенвиль. 22 января. Kazakhstan Today - В Папуа-Новой Гвинее на острове Бугенвиль произошло землетрясение магнитудой 8,0, сообщает Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 39 км к западу от города Арава, в котором живут около 40 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 167 км.

Тихоокеанский центр по предупреждению цунами объявил о возможной угрозе цунами.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
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