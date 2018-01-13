Астана. 13 января. Kazakhstan Today - Во время бурана в поселке близ Астаны в результате ДТП пострадали двое сотрудников дорожной полиции, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан, в связи с непогодой резко возросло количество обращений граждан за медицинской помощью. Всего 11-12 января бригадами экстренного реагирования филиалов Центра медицины катастроф было эвакуировано 30 человек.

Как сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям, 11 января текущего года 12.03 дежурному диспетчеру филиала Центра медицины катастроф по городу Астана поступила информация о том, что в поселке Жибек жолы произошло столкновение патрульной машины дорожной полиции с внедорожником, в результате чего пострадало двое сотрудников дорожной полиции.

На место ЧС незамедлительно выехала бригада экстренного реагирования на вездеходном санитарном автотранспорте ТРЭКОЛ. По приезде бригадой экстренного реагирования оказана медицинская помощь двум пострадавшим, которые были доставлены в 1-ю городскую больницу Астаны.

В это же время поступила информация о том, что на 42-м разъезде Аршалинской трассы, на посту охраны, замерзает человек. После прибытия и осмотра медиками бригады был эвакуирован в пункт обогрева (пост ГАИ).

Кроме того, по данным КЧС, по трассе Астана - Караганда из поселка Кызылсуат эвакуировано 9 человек, из них 5 детей и одна беременная женщина с диагнозом "38-39 недель беременности". 8 пострадавших, в том числе 5 детей, переданы родственникам, а беременная женщина госпитализирована в Перинатальный центр №1.

"Вечером, в 22.40, вновь поступило сообщение о необходимости медицинской помощи жительнице села Шнет Целиноградского района. По приезду, врачом бригады экстренного реагирования после осмотра пациента и проведения электрокардиографического исследования был выставлен диагноз "межреберная невралгия". Женщину эвакуировали в город к родственникам", - отметили в пресс-службе.

Бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта Карагандинской области "Матак" эвакуировали 17 пострадавших из опрокинутого пассажирского автобуса, следовавшего маршрутом Караганда - Карагайлы в среднюю школу посёлка Шешенкара Бухаржырауского района.

Как отметили в КЧС, за 11-12 января бригадами экстренного реагирования филиалов Центра медицины катастроф эвакуировано 30 пострадавших, из них 5 детей, и госпитализировано 3 человека.

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