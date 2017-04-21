Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
21 апреля 2017
  • 10
  • :
  • 14
Все области
16º Значительная облачность
днем 26º    ночью 15º
17:00
.
Aнонс

В результате ДТП в Алматы госпитализированы три человека (ВИДЕО)20.04.2017
  • Фото: instagram
Происшествия  19:49

Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - В результате столкновения автомобилей Toyota Fortuner и Hyundai в Алматы пострадали три человека, передает корреспондент агентства.

По словам очевидцев происшествия, ДТП произошло на пересечении улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, передает Kazakhstan Today.

Внедорожник Toyota Fortuner двигался по улице Кабанбай батыра в западном направлении. В этот момент на встречную полосу выехал автомобиль Hyundai и произошло столкновение.

В результате столкновения Toyota Fortuner перевернулся. Водители обоих автомобилей и один пассажир были госпитализированы.

Просмотров: 9604
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
20.04.2017   19:49
Фото: instagram
В результате ДТП в Алматы госпитализированы три человека (ВИДЕО)
20.04.2017   16:02
Дорожное полотно размыто на 35 участках автомобильных дорог в Казахстане
20.04.2017   15:30
Фото: www.lada.kz
В ВКО после падения в вентиляционную шахту рабочего госпитализировали с переломами рук и ног
20.04.2017   14:28
В Шетском районе Карагандинской области объявлена ЧС в связи с паводками
20.04.2017   12:43
У продавца торгового дома в Кокшетау изъяты 55 религиозных брошюр
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика