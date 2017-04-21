В результате ДТП в Алматы госпитализированы три человека (ВИДЕО)

Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - В результате столкновения автомобилей Toyota Fortuner и Hyundai в Алматы пострадали три человека, передает корреспондент агентства.

По словам очевидцев происшествия, ДТП произошло на пересечении улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, передает Kazakhstan Today.

Внедорожник Toyota Fortuner двигался по улице Кабанбай батыра в западном направлении. В этот момент на встречную полосу выехал автомобиль Hyundai и произошло столкновение.

В результате столкновения Toyota Fortuner перевернулся. Водители обоих автомобилей и один пассажир были госпитализированы.

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