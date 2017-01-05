Кокшетау. 4 января. Kazakhstan Today - В результате пожара в курортном районе Акмолинской области погиби два человека.

Пожар в частном жилом доме произошел накануне в селе Катарколь Бурабайского района Акмолинской области. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пожар ликвидировали за пять часов, передает Kazakhstan Today.

На месте происшествия обнаружены тела женщины 1970 года рождения и мужчины 1967 года рождения. Причина смерти устанавливается. Идет расследование, сообщает "Хабар 24"

В ликвидации пожара были задействованы 17 человек личного состава и 3 единицы техники ГУ "СП и АСР" ДЧС региона.

Просмотров: 4402