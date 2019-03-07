Рудный. 24 января. Kazakhstan Today - В Рудном в мороз ребенок в кофте и сандалиях ушел из мини-центра. Об инциденте, который произошел 22 января в городе Рудном, сообщила пользователь Facebook Жанна Нуржанова в группе "Астана - Что? Где? Когда?".





В своем посте женщина рассказала о том, что ее племянница спасла мальчика, который в минусовую температуру без куртки и в сандалиях шел по улице.





Малыш громко плакал. Увидев эту картину, моя племянница укрыла его шубой и отвела к себе на работу. Здесь же она вызвала полицию. Вскоре за ребенком пришла воспитательница и со словами: "Извините, недоглядели" забрала мальчика... Да я б убила таких горе-воспитателей. Родители доверяют им самое бесценное, а они недоглядели! Чем они занимались в период, когда ребенок вышел из садика на улицу? Самое интересное, что никто даже не заметил исчезновения малыша, пока полиция не заявилась к ним", - негодует Жанна Нуржанова.





"ТоболИнфо" выяснил, что инцидент произошел в мини-центре под названием "Сказка", который расположен на третьем этаже (!) административного здания. Никто из воспитателей и нянечек не захотел комментировать уход ребенка.





Инцидент разобран, с родителями малыша мы тоже все решили. Объяснять и рассказывать ничего не буду", - заявили в центре.





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