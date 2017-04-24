В Северном Казахстане на берег озера выбросило около 6 тонн мертвой рыбы

Петропавловск. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области на берег озера выбросило около 6 тонн мертвой рыбы.

Ранее фотографии берега, усыпанного рыбой, появись в соцсетях. Сегодня стало известно, что природное ЧП произошло на озере Глубокое в Мамлютском районе. В основном в водоёме водится карась, передает Kazakhstan Today.

По словам представителей природоохранного ведомства, в аренде озеро не было, здесь рыбачили местные жители. Рыбу, прибитую течением, уже собрали, ее утилизируют. Это первый замор в регионе в этом году. Всего в области 2338 озёр, из них 265 находятся в аренде, сообщает "Хабар 24"

"Учитывая, что зима холодная была, подо льдом осталась рыба. Теперь с наступлением весны был замор. На сегодняшний день мы взяли анализ воды, рыбы, создадим комиссию. Местные жители рыбу не брали, поэтому, я думаю, что опасений никаких нет", - прокомментировал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО Кабиден Садвакасов.

Просмотров: 7845