В Северном Казахстане на берег озера выбросило около 6 тонн мертвой рыбы

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В Северном Казахстане на берег озера выбросило около 6 тонн мертвой рыбы24.04.2017
  • Фото: соцсети instagram/sko_kz
Происшествия  16:04

Петропавловск. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области на берег озера выбросило около 6 тонн мертвой рыбы.

Ранее фотографии берега, усыпанного рыбой, появись в соцсетях. Сегодня стало известно, что природное ЧП произошло на озере Глубокое в Мамлютском районе. В основном в водоёме водится карась, передает Kazakhstan Today.

По словам представителей природоохранного ведомства, в аренде озеро не было, здесь рыбачили местные жители. Рыбу, прибитую течением, уже собрали, ее утилизируют. Это первый замор в регионе в этом году. Всего в области 2338 озёр, из них 265 находятся в аренде, сообщает "Хабар 24".

"Учитывая, что зима холодная была, подо льдом осталась рыба. Теперь с наступлением весны был замор. На сегодняшний день мы взяли анализ воды, рыбы, создадим комиссию. Местные жители рыбу не брали, поэтому, я думаю, что опасений никаких нет", - прокомментировал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО Кабиден Садвакасов.
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