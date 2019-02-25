В Шымкенте вынесли приговор по делу о массовом отравлении мороженым

Шымкент. 5 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня Аль-Фарабийский районный суд Шымкента вынес решение по делу о массовом отравлении мороженым, произошедшем в марте и апреле этого года, передает Kazakhstan Today.

Рассмотрев все подробности уголовного дела, суд признал владельца точки Ишмуратова виновным во всех случаях отравления и приговорил предпринимателя к одному году ограничения свободы и запрету на занятие в течение трёх лет деятельностью в сфере общепита", - сообщает портал " Отырар ".





Предпринимателя также обязали выплатить пострадавшим компенсацию за нанесённый физический и моральный вред на общую сумму почти в 1,5 млн тенге. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.





Напомним, массовое отравление мороженым произошло в Шымкенте весной текущего года. Тогда стафилококк и сальмонеллез был обнаружен у нескольких десятков людей - от 150 до 130 человек. Все пострадавшие употребляли мягкое фруктовое мороженое, купленное в одной торговой точке. Подготовка смеси для мороженого осуществлялась в домашних условиях.





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