В Шымкенте водитель автобуса насмерть сбил женщину, занимавшуюся уборкой дорог

По информации портала Otyrar.kz, ДТП произошло по Тамерлановскому шоссе. Под колеса маршрутного автобуса попала женщина, примерно 40 лет, сотрудница ЛТД "Турмыс", которое занимается уборкой улиц, обочин и тротуаров города.
В момент ДТП женщина приводила в порядок отведенную ей территорию. Как и положено на сотруднице ТОО "ЛТД "Турмыс" был надет оранжевый жилет со светоотражающими полосами.
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