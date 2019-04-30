В Шымкенте водитель автобуса насмерть сбил женщину, занимавшуюся уборкой дорог

Шымкент. 15 января. Kazakhstan Today - Сотрудница ТОО "ЛТД "Турмыс" погибла под колесами автобуса в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.





По информации портала Otyrar.kz , ДТП произошло по Тамерлановскому шоссе. Под колеса маршрутного автобуса попала женщина, примерно 40 лет, сотрудница ЛТД "Турмыс", которое занимается уборкой улиц, обочин и тротуаров города.





В момент ДТП женщина приводила в порядок отведенную ей территорию. Как и положено на сотруднице ТОО "ЛТД "Турмыс" был надет оранжевый жилет со светоотражающими полосами.





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