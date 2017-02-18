В связи с гибелью семи человек в Жамбылской области создана комиссия во главе с министром обороны РК

Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - В связи с гибелью военнослужащих в Жамбылской области постановлением премьер-министра Казахстана создана комиссия под руководством министра обороны, сообщила пресс-служба оборонного ведомства страны.

По данным МО РК, 17 февраля в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Всего в отработке учебных занятий принимали участие 23 человека. В настоящее время поисково-спасательные работы в ущелье Коксай Жамбылской области завершены, погибло 7 военнослужащих, передает Kazakhstan Today.

"Руководство Министерства обороны приносит глубокие соболезнования семьям и родным погибших. Постановлением премьер-министра страны создана комиссия под руководством министра обороны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в поисковых мероприятиях были задействованы военнослужащие Вооруженных сил, оперативная группа ДЧС Жамбылской области, военнослужащие Пограничной службы со спецтехникой.

Как сообщила пресс-служба премьер-министра РК, сегодня Бакытжан Сагинтаев заслушал отчеты министров обороны Сакена Жасузакова и внутренних дел Калмуханбета Касымова по факту трагедии в Жамбылской области. Жасузаков, в частности, доложил о принимаемых мерах по проведению поисково-спасательных работ на месте происшествия. Уполномоченным органом начато досудебное расследование. В воинской части работают сотрудники Таразского гарнизона.

Премьер-министр поручил создать правительственную комиссию для расследования трагедии. Министру обороны Сакену Жасузакову поручено вылететь на место происшествия. Ход расследования взят на личный контроль премьер-министра РК.

Как сообщалось ранее, 17 февраля, в 13.15, в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 километрах от села Алатау, в ущелье Коксай произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие. Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасательные подразделения - 75 человек и 7 единиц техники. В КЧС уточнили, что расстояние от Тараза до места происшествия составляет более 110 километров. На месте поисково-спасательные работы проводили более 60 человек военнослужащих военной части 91678 и бригады скорой медицинской помощи. В результате, по данным КЧС МВД РК, были спасены 16 человек.

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