Талдыкорган. 8 июня. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане 10-классница упала с восьмого этажа недостроенного здания, делая селфи, передает Kazakhstan Today.
Накануне вечером школьница с подругами отправилась в здание недостроенной гостиницы, чтобы сделать эффектные фотографии. На восьмом этаже старшеклассницы с мобильных устройств вышли в прямой эфир в одной из соцсетей. Одна из девушек, отстав от группы, оступилась и сорвалась вниз, сообщает "Хабар 24"
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Подробности этого несчастного случая выясняют полицейские.
"Пока рассматривается факт как несчастный случай. По факту гибели 15-летней девочки будет проведена надлежащая, соответствующая проверка, она поручена сотрудникам УВД Талдыкоргана. В результате этого будет принято соответствующее процессуальное решение. Весь ход расследования по этому факту будет на контроле областной ювенальной полиции", - прокомментировал представитель пресс-службы ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.
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