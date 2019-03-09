В ВКО очевидцы аварии устроили самосуд над мотоциклистом, который сбил пешехода (ВИДЕО)

Усть-Каменогорск. 17 октября. Kazakhstan Today - В ВКО очевидцы аварии устроили самосуд над мотоциклистом, который сбил пешехода, передает Kazakhstan Today.





Молодой человек, сбив пешехода, попытался скрыться с места аварии, однако его остановили автомобилисты, которые стали свидетелями ДТП. Не обошлось без рукоприкладства, пишет YK-avto.kz.

Сегодня в соцсетях появилась видеозапись аварии, которая произошла в Семее. Героями ролика стали двое парней, которые на мотоцикле мчатся по одной из городских улиц и игнорируют запрещающий сигнал светофора, подъезжая к пешеходному переходу. В этот момент на пешеходный переход вышла девушка и произошло столкновение.





Виновники происшествия попытались скрыться, однако автомобилисты, ставшие очевидцами ДТП, преградили им дорогу, вышли из машин и стали избивать водителя и пассажира мотоцикла.









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