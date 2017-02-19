В Восточном Казахстане незаконно продавали бензин с баржи, переобрудованой под АЗС

Усть-Каменогорск. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области прокуратура пресекла незаконную продажу бензина с баржи, расположенной на берегу Бухтарминского водохранилища. Для нелегальной продажи топлива злоумышленники переоборудовали судно под АЗС, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

О правонарушении надзорному ведомству сообщили жители поселка Новая Бухтарма. Во время проверки факты полностью подтвердились. Требования Экологического и Водного кодексов, а также закона РК "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" нарушило ТОО "Бристоль", передает Kazakhstan Today.

Далее прокуратура района внесла представления об устранении нарушений законности в адрес уполномоченных органов. По актам прокурорского реагирования ТОО "Бристоль" привлекли к административной ответственности по статьям "Нарушение условий производства и (или) оборота отдельных видов нефтепродуктов", "Превышение нормативов эмиссий в окружающую среду, установленных в экологическом разрешении либо отсутствие экологического разрешения" и "Незаконное строительство на водоохранных зонах и полосах водных объектов) КоАП РК.

"Предприятие оштрафовали на сумму около 1 млн тенге. Также конфискованы остатки нефтепродуктов стоимостью 3,57 млн тенге и взыскан незаконный доход на сумму 7,1 млн тенге. Резервуар для хранения нефтепродуктов и бетонное покрытие с дамбы и подъездных путей к барже суд постановил принудительно снести", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

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