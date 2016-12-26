В Восточном Казахстане с железнодорожных путей сошел грузовой тепловоз с 18 вагонами

Усть-Каменогорск. 26 декабря. Kazakhstan Today - В субботу, 24 декабря, в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области с железнодорожных путей сошел грузовой тепловоз с 18 вагонами, сообщает портал YK-news.kz

По предварительным данным, около 09.00 утра на одном из железнодорожных тупиков вблизи станции Бухтарма сошел с рельсов грузовой состав. Предположительная причина инцидента - отказ тормозов, передает Kazakhstan Today.

"Известно, что часть вагонов была загружена цементом. В результате крушения пострадал машинист, его срочно доставили в больницу. В АО "НК "КТЖ" сообщили, что знают о происшествии. Однако, по версии представителей железнодорожной компании, на движении остальных поездов авария никак не отразилась", - пишет портал.

По данным АО "НК "КТЖ", поезд принадлежал Бухтарминской цементной компании и его сход с рельсов произошел на отдельной ветке предприятия.

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