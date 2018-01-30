В Восточном Казахстане участковый помог двум школьницам и их бабушке выбраться из затопленного села

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В Восточном Казахстане участковый помог двум школьницам и их бабушке выбраться из затопленного села29.01.2018
  • Фото: http://yk-news.kz
Происшествия  18:45

Усть-Каменогорск. 29 января. Kazakhstan Today -Участковый инспектор полиции Руслан Оразаметов из села Прапорщиково Восточно-Казахстанской области помог пожилой женщине и двум ее несовершеннолетним внучкам выбраться из дома, двор которого в сильный мороз затопило ледяной водой, передает Kazakhstan Today.

"27 января участковый инспектор вышел на обход и заметил сильные испарения над селом. Чуть позже стало ясно, что населенный пункт подтопило. Виной всему оказалась перемерзшая протока Иртыша. Полицейский вспомнил, что в домах, расположенных на окраине села, проживают пожилые люди, чьи жилища в весенний период постоянно топит. Связавшись по телефону с одним из родственников, который живет неподалеку от опасного участка, мужчина узнал, что в отдельно стоящем доме по улице Кирова могут находиться пенсионерка и двое несовершеннолетних, и сразу направился к месту на служебном авто. Подъехав ближе, полицейский увидел, что весь двор и огород затоплены. Добраться на транспорте до входной двери не получилось, тогда Руслан пошел по ледяной воде", - пишет портал YK-news.

Пройдя несколько десятков метров, участковый смог пробраться в дом, где находились 80-летняя пожилая хозяйка и ее внучки десяти и пятнадцати лет. Пенсионерка не сразу осознала происходящее и отказывалась покинуть дом. Только когда пожилая женщина увидела, что двор затоплен, она согласилась на эвакуацию. Инспектор перенес на своей спине двух несовершеннолетних девочек, а затем пожилую женщину.

Как сообщили в ДВД ВКО, раним утром 27 января столбики термометров в Прапорщиково показывали 40 градусов мороза.
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