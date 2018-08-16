В Западном Казахстане на озере Шалкар спасли людей, унесенных ветром на надувном матрасе

Уральск. 15 августа. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане на озере Чалкар спасли 4 человек, унесенных сильным ветром на надувном матрасе, передает Kazakhstan Today.
"14 августа 2018 года, во время патрулирования на озере Шалкар, спасатели спасательного подразделения №5 Оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Темирболат Уахитов и Олег Никифоров заметили 3 человек на надувном матрасе и ещё одного, которые заплыли на ориентировочное расстояние 2 километра от берега. Оперативно прибыв к пострадавшим, спасатели смогли предотвратить трагедию", - сообщили в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области.
По информации ведомства, один из друзей, увидев, что троих товарищей на надувном матрасе сильным ветром уносит далеко от берега, решил помочь им и направился в их сторону вплавь.
"Подплыв ближе к ним, устал и сам нуждался в помощи. Более того, матрас начал сдуваться", - рассказали в пресс-службе.
Спасатели на катере доставили мужчин на берег.
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