В Западном Казахстане на озере Шалкар спасли людей, унесенных ветром на надувном матрасе

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В Западном Казахстане на озере Шалкар спасли людей, унесенных ветром на надувном матрасе15.08.2018
Происшествия  19:55

Уральск. 15 августа. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане на озере Чалкар спасли 4 человек, унесенных сильным ветром на надувном матрасе, передает Kazakhstan Today.

"14 августа 2018 года, во время патрулирования на озере Шалкар, спасатели спасательного подразделения №5 Оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Темирболат Уахитов и Олег Никифоров заметили 3 человек на надувном матрасе и ещё одного, которые заплыли на ориентировочное расстояние 2 километра от берега. Оперативно прибыв к пострадавшим, спасатели смогли предотвратить трагедию", - сообщили в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области.

По информации ведомства, один из друзей, увидев, что троих товарищей на надувном матрасе сильным ветром уносит далеко от берега, решил помочь им и направился в их сторону вплавь.

"Подплыв ближе к ним, устал и сам нуждался в помощи. Более того, матрас начал сдуваться", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели на катере доставили мужчин на берег.
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