В Жаркаинском районе Акмолинской области уровень воды в Ишиме на метр превысил критический

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В Жаркаинском районе Акмолинской области уровень воды в Ишиме на метр превысил критический25.04.2017
Происшествия  13:21

Кокшетау. 25 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 25 апреля 2017 года в Жаркаинском районе Акмолинской области уровень воды на реке Ишим поднялся выше критического на один метр (критическая отметка - 6 метров), информирует пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям.


В связи с поднятием уровня воды в реке Ишим сотрудниками ДЧС совместно с местными исполнительными органами проведено оповещение населения об угрозе возможного затопления в селах Пригородное и Гастело Жаркаинского района, передает Kazakhstan Today.

"В целях недопущения подтопления населенных пунктов, сотрудниками ДЧС ведутся работы по отсыпке и укреплению защитного обвалования инертными материалами и мешкотарой. На данный момент завезено 36000 тонн инертного материала, уложено 7400 мешков и откачано более 22160 кубометров просочившейся талой воды. Кроме того, на постах наблюдения сотрудниками ДЧС Акмолинской области ведется круглосуточное дежурство за уровнем рек в селах Львовское, Пригородное, Гастелло и городе Державинск Жаркаинского района. В селе Пригородное ведутся работы по недопущению подтопления жилых домов путем отсыпки и укрепления защитного обвалования инертными материалами и мешкотарой. Проводятся работы по откачке просочившейся талой воды. В селе Гастелло проводятся работы по укреплению защитного обвалования инертным материалом, завезено 11000 тонн инертного материала, уложено 700 мешков", - проинформировали в ведомстве.

В противопаводковых мероприятиях задействовано 174 человека и 72 единицы техники.
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