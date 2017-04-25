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Вылетевший в Актау самолет "Эйр Астаны" возвращается в Алматы из-за технического сбоя оборудования25.04.2017
Происшествия  11:15

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - Вылетевший в Актау самолет "Эйр Астаны" возвращается в Алматы из-за технического сбоя оборудования, сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

"Самолет Airbus А320neo, выполнявший рейс Алматы - Актау КС 857, возвращается в аэропорт вылета по причине cбоя в системе индикации уровня масла в двигателе. В качестве меры предосторожности экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета в соответствии с международными процедурами безопасности. По прибытии самолет пройдет полный технический осмотр", - проинформировал авиаперевозчик, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, 5 марта 2017 года рейс КС881 А320 авиакомпании "Эйр Астана" вылетел по маршруту Алматы - Уральск и в пути дал сигнал бедствия. Экипаж принял решение следовать в Актобе. В 12.40 борт с 76 пассажирами благополучно сел. Причина - отказ левого двигателя.

7 марта самолет "Боинг-757", выполнявший рейс КС672 по маршруту Астана - Алматы, произвел посадку в штатном режиме после выключения экипажем левого двигателя по техпричине. Экипаж следовал всем международным процедурам безопасности. В настоящий момент авиакомпания проводит расследование. На борту находилось 69 человек и 8 членов экипажа. Пострадавших нет.

8 марта вылетевший из Алматы в Атырау самолет "Эйр Астаны" вернулся в аэропорт из-за сбоя навигационного оборудования. На борту было 97 пассажиров и 10 членов экипажа.
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