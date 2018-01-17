Вынесен приговор водителю, сбившему насмерть бойца СОБР в Алматы

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - В Жетысуском районном суде №2 огласили приговор водителю, сбившему насмерть на трассе Алматы - Капшагай старшего инспектора СОБР ДВД города Алматы, капитана полиции Жандоса Нургазиева, передает Kazakhstan Today.
Подсудимому Рахымжану Есенбаеву назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Кроме того, принято решение взыскать с владельца грузовика и с осужденного 3,1 млн тенге в качестве материального ущерба и 3 млн тенге за моральный вред.
Также осужденный лишен водительских прав на 5 лет.
Как сообщалось ранее, в июне прошлого года старший инспектор СОБР ДВД города Алматы, капитан полиции Жандос Нургазиев нес службу на стационарном посту полиции, расположенном на 3-м километре автодороги Алматы - Капшагай. Водитель автомашины МАЗ-642208, 1987 года рождения, следуя на юг, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на находившегося на посту полицейского
, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
Капитан полиции Нургазиев Жандос Азаткалиевич, 1986 года рождения, в органах внутренних дел служил с 2009 года. Был женат, воспитывал двоих детей.
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