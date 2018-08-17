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Владелец столичного кафе совершил суицид по время сноса заведения по решению суда17.08.2018
Происшествия  16:50

Астана. 17 августа. Kazakhstan Today - Владелец столичного кафе совершил суицид по время сноса заведения по решению суда, передает Kazakhstan Today.

"В социальной сети Facebook распространена информация о суициде, произошедшем накануне в ходе исполнения решения суда. В связи с этим департамент юстиции сообщает, что 26 сентября 2017 года судом вынесено решение о принудительном освобождении незаконно занятого земельного участка путем сноса незаконного капитального строения. Данное решение обжаловано в апелляционном порядке и без изменений вступило в законную силу 13 декабря 2017 года", - сообщили в департаменте юстиции Астаны.

По поступлении 20 июня 2018 года исполнительного листа в департамент юстиции Астаны государственный судебный исполнитель возбудил исполнительное производство, в соответствии с которым должнику 2 августа 2018 года было предложено добровольно исполнить решение суда.

В ведомстве добавили, что "в связи с уклонением принудительное исполнение было запланировано на 16 августа 2018 года, о чем также заранее, 10 августа 2018 года, был проинформирован собственник строения. Все действия судебного исполнителя осуществлялись строго в соответствии с действующим законодательством".

"Факт суицида 16 августа 2018 года зарегистрирован ДВД Астаны в Едином реестре досудебных расследований, в рамках которого будет дана правовая оценка имевшим место событиям", - заключили в департаменте.
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