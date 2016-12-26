Во время крушения "Ту-154" уличное видеонаблюдение зафиксировало в небе странную "вспышку" (ВИДЕО)

Москва. 26 декабря. Kazakhstan Today - Видео, снятое уличной камерой видеонаблюдения во время катастрофы "Ту-154" близ Сочи, где отчетливо видна яркая вспышка в небе, появилось в Сети, сообщает Рамблер/новости со ссылкой на социальные сети и видеоблог Youtube.

В Интернете активно обсуждают, что представляет собой странная вспышка. Ранее эксперты сообщили, что самолет Минобороны мог взорваться в воздухе. Об этом, по мнению отдельных экспертов, может свидетельствовать большой радиус разлета обломков, передает Kazakhstan Today.

Однако затем источники СМИ в силовых структурах РФ заявили, что версия о теракте практически исключена, а обломки упавшего самолета "Ту-154" разлетелись на большое расстояние после мощного удара о водную поверхность.

Самолет "Ту-154", потерпевший катастрофу над Черным морем, был технически исправен перед вылетом, заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", - сказал он, уточнив также, что командир экипажа, военный летчик первого класса майор Роман Волков, неоднократно выполнял полеты по заданному маршруту.

Напомним, "Ту-154" Минобороны РФ пропал с радаров в 05.27 мск. Это случилось спустя две минуты после взлета из аэропорта Адлер. Борт вез военнослужащих ВС РФ, журналистов Первого канала, "Звезды" и НТВ, а также музыкантов ансамбля имени Александрова на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. В списках пассажиров значатся директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза. Всего на борту находилось 92 человека, сообщает ТАСС.

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