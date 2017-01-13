Водитель иномарки протаранил здание АЗС в Караганде (ВИДЕО)

Караганда. 12 января. Kazakhstan Today - Вчера вечером водитель BMW врезался в здание заправки "Sinooil", находящееся на пересечении улиц Таттимбета и Муканова в Караганде.

Удар пришелся на стеклянные конструкции здания. Автомобиль "носом" пробил стекло и остановился, передает Kazakhstan Today.

Как пишет газета " Новый вестник ", в отношении водителя составлен административный протокол.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на улице Таттимбета города Караганды, составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях. 11 января водитель машины BMW, по предварительным данным, двигаясь с превышенной скоростью по улице Букетова, на перекрестке улицы Таттимбета совершил наезд на АЗС. На месте происшествия никто не пострадал. Назначены все необходимые экспертизы", - сообщил газете пресс-секретарь ДВД области Бакытжан Кудияров.

Сумма причиненного заправке ущерба сейчас устанавливается.

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