Петропавловск. 23 января. Kazakhstan Today - Водопроводные трубы промерзли более чем в 30 домах Петропавловска из-за мороза, передает Kazakhstan Today.

По информации ТОО "Кызылжар су", из-за сильных морозов 22 января промерзли трубы в пятиэтажных домах по улицам: Брусиловского, 5; Чайковского, 17; Букетова, 38; Мира, 110; Интернациональная, 43; Островского, 84. Также трубы промерзли в трехэтажном здании по улице Советская, 36, в пяти двухэтажных зданиях и в домах частного сектора.

"Для устранения ЧС в работе были задействованы бригады и вся техника предприятия "Кызылжар су". Был организован подвоз воды. В течение дня все работы были завершены, подача воды восстановлена", - сообщили в акимате Петропавловска.

Между тем, по информации акимата, 23 января ситуация повторилась в доме по улице Островского, 84 (5-этажное здание общежития) и проспекту Кожевенный, 2 (2-этажное).

Также на данный момент трубы промерзли еще в 19 домах. На местах ЧС ведется работа по отогреву труб. Бригады "Кызылжар су" также организовали подвоз воды. До конца дня подача воды будет восстановлена во всех домах.

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