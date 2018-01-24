Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
24 января 2018
  • 04
  • :
  • 09
Все области
-30º Туман
днем -9º    ночью -17º
17:00
.
Aнонс

Водопроводные трубы промерзли более чем в 30 домах Петропавловска из-за мороза23.01.2018
  • Фото: baniaisauna.ru
Происшествия  15:14

Петропавловск. 23 января. Kazakhstan Today - Водопроводные трубы промерзли более чем в 30 домах Петропавловска из-за мороза, передает Kazakhstan Today.

По информации ТОО "Кызылжар су", из-за сильных морозов 22 января промерзли трубы в пятиэтажных домах по улицам: Брусиловского, 5; Чайковского, 17; Букетова, 38; Мира, 110; Интернациональная, 43; Островского, 84. Также трубы промерзли в трехэтажном здании по улице Советская, 36, в пяти двухэтажных зданиях и в домах частного сектора.

"Для устранения ЧС в работе были задействованы бригады и вся техника предприятия "Кызылжар су". Был организован подвоз воды. В течение дня все работы были завершены, подача воды восстановлена", - сообщили в акимате Петропавловска.

Между тем, по информации акимата, 23 января ситуация повторилась в доме по улице Островского, 84 (5-этажное здание общежития) и проспекту Кожевенный, 2 (2-этажное).

Также на данный момент трубы промерзли еще в 19 домах. На местах ЧС ведется работа по отогреву труб. Бригады "Кызылжар су" также организовали подвоз воды. До конца дня подача воды будет восстановлена во всех домах.
Просмотров: 5419
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
23.01.2018   20:34
В КТЖ назвали причину схода вагонов в Атырауской области
23.01.2018   19:35
С автодорог Акмолинской области за сутки эвакуировали 125 человек
23.01.2018   18:12
Фото: http://azh.kz
В Атырауской области арестовали водителя иномарки, по вине которого погибли пять человек
23.01.2018   16:59
Фото: http://azh.kz
Пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Атырауской области (ВИДЕО)
23.01.2018   16:43
Фото: bnews.kz
В Астане за несколько дней сгорели семь автомобилей
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today