За прошедшие сутки в медицинские учреждения Астаны с ушибами и травмами обратилось около 80 человек

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в медицинские учреждения Астаны с ушибами и политравмами обратилось около 80 человек, передает Kazakhstan Today.

"В медицинские учреждения с ушибами и политравмами обратилось 79 жителей города (оказана медицинская помощь без госпитализации)", - сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.

Напомним, из-за непогоды на телефонный номер 112 за прошедшие сутки поступило 4212 звонков, большинство из них информационного характера и об оказании помощи.

"Для проведения аварийно-спасательных работ зимнего периода задействовано 43 единиц техники высокой проходимости и 221 человек личного состава Департамента, 1345 единиц техники, 1888 работников коммунальных служб местного исполнительного органа (акимат)", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, силами ДЧС проводилось патрулирование автомобилями высокой проходимости (КУНГ) по объездной трассе по периметру города, в ходе которого было эвакуировано 149 человек, из них 17 детей и отбуксировано 66 единиц техники.

За 11 января силами коммунальных служб города проводились работы по уборке снега и просыпке песко-соляной смеси, всего убрано снега 34 227 кубометров и просыпано песка 565 кубометров.

Также в кризисном центре ДЧС был создан оперативный штаб под руководством заместителя начальника ДЧС полковника М. Аманбаева, предусмотрены пункты обогрева на 8 объектах города.

Сегодня синоптики прогнозируют в Астане облачную погоду, временами ожидается снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 13-15 мороза.

По информации ДЧС, на данный момент открыты трассы: Кокчетавская, Карагандинская и Костанайская.

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