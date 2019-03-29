Занос на трассе Алматы - Усть-Каменогорск расчищен, автоколонна продолжила движение - КЧС

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Эвакуированные из своих машин водители и их пассажиры вернулись в свои транспортные средства и продолжили движение по трассе Алматы - Усть-Каменогорск, передает Kazakhstan Today.





В ликвидации последствий происшествия задействованы 100 человек и 41 единица техники ДЧС, ДП, МИО, ТОО "Казахавтодор". Колонна автотранспорта, находившаяся в снежном заносе, продолжила движение. Пассажиров в эвакуационных пунктах нет, все находятся в транспортных средствах. Силами ТОО "Казахавтодор" продолжаются работы по очистке дорожного полотна, всего задействовано 9 единиц техники", - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.





Как сообщили в АО "КазАвтоЖол", движение на автодорогах Восточно-казахстанской области с 15.40 открыто для всех видов транспорта.





"Проезд по участку автодороги от села Таскескен до города Аягуз был закрыт с 12.00 вчерашнего дня до 15.00 сегодняшнего дня. На участке Аягоз - Таскескен (с 683-го по 685-й километры) произвели очистку и обеспечили проезд транспорта, в настоящее время ведется очистка от снежных валов. Трудности в очистке создавал транспорт, оставленный в 4 полосы на проезжей части, при этом проезжая часть 2-полосная. Задействовано для очистки 9 единиц техники, в том числе 5 шнекороторов, 2 погрузчика, 1 автогрейдер, 1 "Урал" с косой лопатой. Погода пасмурная, -7 градусов мороза, ветер стих", - уточнили в компании.





Напомним, из затора на трассе Алматы - Усть-Каменогорск, который образовался из-за сильной метели, эвакуировали 312 человек.





Как сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК, 20 января из-за сильной метели с 03.50 образовался затор автотранспорта на 681-м километре автодороги республиканского значения Алматы - Усть-Каменогорск, в Урждарском районе Восточно-Казахстанской области. В заторе стояли семь автобусов, 45 КамАЗов, 30 легковых авто и восемь газелей. Ориентировочно в автомобилях находились 420 человек.





Для разведки и эвакуации людей на место были направлены силы и средства ДЧС региона и Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС. В эвакуации участвовали и жители близлежащего села Таскескен, которые при помощи личного транспорта помогали спасателям эвакуировать людей из зоны опасности.





В 10 километрах от происшествия, в селе Таскескен, организовали пункт обогрева с горячим питанием в общежитии Урджарского колледжа.





По состоянию на 06.00 21 января эвакуированы 312 человек, из них: 28 размещены в больнице, 40 - в средней школе имени Ы. Алтынсарина, 55 - в средней школе имени Актамберды, 19 - в колледже, 60 - у жителей села Таскескен, 70 находятся в кафе "Айгерим", 40 - добрались до дома в селе Урджар.





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