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Защищая автобус с детьми, полицейские подставили служебное авто под "Камаз" на трассе Павлодар-Астана (ВИДЕО)17.02.2017
  • Фото: pavlodarnews.kz
Происшествия  16:54

Павлодар. 17 февраля. Kazakhstan Today - Защищая автобус с 18 детьми, полицейские подставили служебное авто под "Камаз" на трассе Павлодар-Астана, сообщила пресс-служба ДВД Павлодарской области.

По данным ведомства, сотрудники ОВД Баянаульского района на служебной автомашине "Лада-Гранта" сопровождали в Павлодар школьный автобус с детьми, которые направлялись на лыжные соревнования. На автодороге Павлодар-Астана возле поселка Калкаман 50-летний водитель автомашины "Камаз" выехал на полосу встречного движения, передает Kazakhstan Today.

"В целях предотвращения столкновения автомашины "Камаз" с автобусом, в котором находилось 18 детей и четверо воспитателей, старшина полиции Мурат Нурсеитов, не раздумывая, развернул служебную автомашину поперек дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия старшина с различными травмами госпитализирован в больницу города Павлодара. Старший сержант полиции Баянбек Жунусов от госпитализации отказался. Пассажиры школьного автобуса не пострадали", - проинформировали в ДВД.


По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК.

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Фото: pavlodarnews.kz
Защищая автобус с детьми, полицейские подставили служебное авто под "Камаз" на трассе Павлодар-Астана (ВИДЕО)
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