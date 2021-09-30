Грозит ли странам ЕАЭС дефицит продуктов - интервью члена Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна

Продовольственную безопасность теперь "делится" на все государства, входящие в Евразийский экономический союз. Пандемия подстегнула интеграцию стран "пятерки": продовольствие есть, а переместить его из одной страны в другую - целая проблема, у каждой свои законы. Как будут искаться компромиссы, какие единые инвестпроекты появятся на общем экономическом пространстве, в интервью "Российской газете"
рассказал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян.
Утверждены принципы продовольственной безопасности стран ЕАЭС. Зачем они потребовались? Какое влияние на экономику стран союза они окажут?
Артак Камалян: Сейчас в каждой из стран ЕАЭС работают свои механизмы обеспечения продовольственной безопасности. Получается, что большинству угроз мы противостоим поодиночке и не учитываем возможности других государств евразийской "пятерки". Наша задача - исправить это. В документе определены ключевые подходы к сотрудничеству наших стран по вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, мы согласовали показатели, по которым сможем проводить ежегодный мониторинг обеспеченности государств - членов ЕАЭС собственной продукцией.
Принципы продбезопасности предполагают недопустимость дискриминации и сочетание национальных интересов государств. Как с этим сочетаются квоты и пошлины на экспорт зерна и другого продовольствия, которые есть в РФ, но нет в других странах ЕАЭС?
Артак Камалян: На площадке ЕЭК мы проводили консультации с госорганами наших стран, чтобы унифицировать ставки вывозных таможенных пошлин в союзе по наиболее чувствительным видам продукции. Уже принято решение об установлении единых мер по ограничению экспорта гречихи с определением квот для государств-членов. Кроме того, мы достигли договоренности о целесообразности синхронизации мер регулирования экспорта отдельных товаров с учетом национальных особенностей и международных обязательств. Это касается пшеницы, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника и подсолнечного масла. Но пока конкретных параметров и соглашений на этот счет не утверждено.
Шли переговоры о создании единого интервенционного фонда ЕАЭС. Когда он может быть создан? Какие продукты могут в него войти?
Артак Камалян: На первом этапе это может быть зерно, а в дальнейшем - и другие товары. Но пока мы находимся в начальной стадии его формирования: о видах продукции и конкретных сроках начала работы фонда можно будет говорить только тогда, когда все страны ЕАЭС согласуют все ключевые параметры. Мы изучили международный опыт, направили предложения по возможному механизму работы такого продовольственного фонда нашим странам. Армения, Беларусь, Россия и Евразийский банк развития уже поддержали нашу работу. В ближайшее время планируем детально обсудить конкретику: структуру, финансирование, а также степень участия стран, формирование цен на продукцию, обеспечение логистики.
По какому продовольствию в ЕАЭС есть дефицит? Если нет, то по каким позициям есть опасения его возникновения?
Артак Камалян: Глобального дефицита продовольствия в странах ЕАЭС нет. Был момент в начале пандемии, когда нас всех охватила паника и мы начали тянуть одеяло каждый на себя. Но потом встретились, поговорили и поняли, что причин для беспокойства нет. У нас есть дефицит только по одной позиции - фрукты и ягоды. Самообеспеченность по ним составляет менее 50%. В общем объеме импорта продовольствия в страны ЕАЭС первую строчку занимают бананы - более 1 млрд долларов. С этим ничего не поделаешь. Но при этом яблок и груш мы импортируем на 800-900 млн долларов. Здесь есть над чем работать. Практически во всех странах ЕАЭС отрасль плодоводства развивается усиленными темпами. Надеемся, что в ближайшие 5-7 лет мы выйдем на уровень 65-70% обеспеченности фруктами. Это неплохой уровень с учетом того, что есть большой удельный вес фруктов и ягод, которые по климатическим причинам на территории ЕАЭС не растут.
Планируется ли создать в ЕАЭС семенной фонд? Когда в ЕАЭС будут унифицированы требования при обращении семян сельхозрастений?
Артак Камалян: У нас готова вся нормативно-правовая база, которая обеспечивает взаимное признание документов о качестве семян, выданных в странах ЕАЭС. Есть общая методическая база определения сортовых и посевных качеств семян, ведется работа по созданию единого реестра сортов сельхозрастений в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС. В мае 2021 года главы наших стран утвердили Перечень мер унификации законодательства на ближайшие пять лет в сферах испытания сортов и семеноводства. Этот документ открывает новый этап в формировании единого рынка семян. Возможность создания в ЕАЭС семенного фонда - уже следующий этап в развитии сотрудничества наших стран в области семеноводства. Это важно, поскольку позволит повысить обеспеченность аграриев ЕАЭС высокоурожайными сортами и высококачественными семенами, а в конечном итоге будет способствовать повышению конкурентоспособности АПК стран союза.
В одобренных принципах говорится о создании благоприятных условий для хранения и распределения сельхозпродукции. Значит ли это, что в странах союза появится единая сеть хранилищ и логистика?
Артак Камалян: У нас нет проблем с наличием продовольствия, но есть определенные трудности с его оперативным и беспрепятственным перемещением даже внутри союза. В пандемийный 2020 год эта проблема стала абсолютно очевидной, поэтому возникла идея создать единую сеть оптово-распределительных центров на территории ЕАЭС. Пока у нас нет конкретики, насколько экономически это будет выгодно - каков спрос, каковы могут быть объемы логистики. Есть вопросы, связанные с обеспечением безопасности продукции, транспортной инфраструктурой. Но мы активно прорабатываем эту идею совместно с Евразийским банком развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).
Когда будет сформирован общий рынок органической сельхозпродукции? Что препятствует этому сейчас? В какую сумму вы оцениваете его потенциал - какую долю мирового рынка органики может занять продукция из ЕАЭС?
Артак Камалян: В августе 2021 года главы правительств стран ЕАЭС утвердили дорожную карту по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции ЕАЭС. На сегодня основное препятствие для функционирования в союзе общего рынка органических товаров - различие национальных законодательств государств ЕАЭС в части требований к производству, маркировке, процедуре сертификации такой продукции, а также к аккредитации органов по оценке соответствия.
Запланированная дорожной картой разработка проекта международного договора как раз направлена на решение указанных вопросов, что в конечном итоге обеспечит беспрепятственное обращение органической продукции в ЕАЭС.
Согласно данным Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL), годовой объем рынка уже превысил отметку в 150 млрд евро, и в ближайшие годы с учетом глобального тренда на здоровый образ жизни и охрану окружающей среды тенденция роста только усилится.
Уверен, что организации и фермеры стран союза будут активно включаться в процесс органического сельхозпроизводства и смогут эффективно реализовать имеющийся потенциал для развития этого сектора, что позволит нам занять в перспективе до 10% мирового рынка - на такой объем мы ориентируемся.
Фруктов и ягод в ЕАЭС производится меньше половины от того, что нам нужно. Только яблок и груш в страны "пятерки" импортируется на 800-900 млн долларов в год.
В последнее время Беларусь серьезно увеличила поставки сыра в Россию. Поскольку белорусский сыр дешевле, это создает неравные условия для российских производителей. Как уберечь страны ЕАЭС от таких "излишков"?
Артак Камалян: Союз для того и создавался, чтобы был общий рынок и на нем в условиях свободной конкуренции выигрывали те производители, которые лучше, качественнее и дешевле производят ту или иную продукцию. Беларусь производит много качественного сыра. Я не могу сказать, что республика сильно увеличила поставки за последние пять лет в РФ. Да, они занимают примерно 30% российского рынка. Это много. Белорусский сыр занял нишу не столько российского сыра (российские производители тоже мощно развиваются), сколько сыра, который перестал поставляться в Россию из-за контрсанкций. Поэтому не думаю, что с белорусским сыром нужно бороться. Просто всем производителям ЕАЭС нужно повысить эффективность производства сыра и подтянуть качество. Да, кстати, по итогам 2020 года производство сыра в нашем союзе увеличилось на 7%.
В первом полугодии внешняя торговля ЕАЭС выросла на 24,5%, какой прогноз по итогам года? Пока объем внешней торговли ЕАЭС - 3% от мирового. Какую долю он может занять к 2030, 2035 годам?
Артак Камалян: По нашим данным, доля ЕАЭС в мировом объеме внешней торговли товарами по итогам 2020 года составила 3,6%. Мы ожидаем постепенного увеличения удельного веса мировой торговли до 5-7% к 2030 году.
При этом внешняя торговля продовольствием за первое полугодие 2021 года увеличилась на 16%: экспорт вырос на 21%, импорт - на 11%. Согласно нашим прогнозным балансам, в 2021 году объем внешней торговли союза продукцией АПК составит 56,3 млрд долларов, в том числе экспорт - 26,1 млрд долларов, импорт - 30,2 млрд долларов
По долгосрочному прогнозу ЕЭК, объем внешней торговли союза сельхозтоварами в 2030 году достигнет 84 млрд долларов, экспорт увеличится до 57 млрд долларов, импорт снизится до 27 млрд долларов, что обеспечит положительное сальдо внешней торговли в 30 млрд долларов.
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Интервью директора "Научно-технологического центра воды" Рейбандта Александра Ивановича
20.09.2021, 09:02 38287
Интервью директора ТОО "Научно-технологического центра воды" города Петропавловск Рейбандта Александра Ивановича.
Добрый день, Александр, как и почему ваша организация начала заниматься "зелёной" технологией очистки воды? Почему именно такой подход, почему не использовать уже устоявшиеся и зарекомендовавшие себя подходы в этой области?
Добрый день, в 2016 году наши научные исследования были поддержаны государством в лице АО "Фонд науки". На эти деньги была сформирована материально-техническая база, подобран и обучен коллектив. Именно эта поддержка позволила нам довести свои технологии от лаборатории до реального производства и рынка. Сейчас мы единственная организация в стране обладающая производственными мощностями и технологиями биологической реабилитации водоёмов: мы можем очищать пруды-накопители сточных вод, рыбохозяйственные и культурно-досуговые (рекреационные) водоёмы.
Технология очистки действительно "зелёная" и это нам даёт большое преимущество по сравнению с классическими методами очистки водоёмов. Не нужно бороться с последствиями применения метода (восстанавливать рекреационный потенциал водоёма или заново запускать водных обитателей и высаживать растения), так как мы запускаем и направляем естественные природные процессы, а не идём с ними в разрез, то и ресурсов тратим на порядки меньше.
То есть Вы говорите, что по настоящему "зелёные" технологии, дешевле и проще в применении, хотя дают тот же результат?
Да, конечно! Мне здесь нравится очень красивое сравнение, если вы не возражаете я его приведу.
Все знают современную технологию "разгона облаков" или "вызова дождя", когда в небо поднимается грузовой самолёт, или несколько самолётов и высыпает в облако или уже грозовую тучу несколько тонн йодида серебра или сухого льда, за счёт этого влага практически мгновенно конденсируется и проливается дождь. Такой дождь можно пролить в необходимом месте когда это необходимо, либо таким образом конденсировать облака, чтобы в определённом месте дождя не было.
Это то, что мы делаем сейчас, но наши с Вами далёкие предки делали иначе, они жили в гармонии с природой и глубоко её понимали. Так специально обученный человек, назовём его шаман, мог вызывать дождь, для этого не нужны были ни токсичные химические соединения, ни авиация. Шаман выбирал высокий холм и уходил туда для того, чтобы определить направление ветра и исходящих тепловых потоков, затем, в указанный им день, люди приносили обыкновенный жир, который вытапливали из животных. А дальше всё зависело от опытности шамана: на холме разводился большой костёр и в нужное время (когда было необходимое направление ветра) в него выливался жир, в огне он мгновенно испарялся и с исходящими потоками воздуха улетал вверх. Мельчайшие капельки жира являлись центрами конденсации жидкости, вокруг них в облаке образовывались капли, и проливался дождь.
Этот маленький пример показывает наглядно на сколько дешевле и проще становится достижение результата, если мы не преодолеваем силы природы, не тратим на это силы и ресурсы, а пользуемся природными механизмами, только лишь запуская и направляя их.
В нашем методе так же используются силы природы, механизм очистки состоит в запуске естественных процессов самоочистки природных водоёмов, мы многократно увеличиваем количество зелёных микроводорослей в воде, они поглощают растворённые загрязнения, ускоряют процессы окисления тяжёлых металлов и разложения органики. Большое количество микроводорослей провоцирует бурный рост и размножение зоопланктона, которые ей питаются. Не смотря на свои размеры (от 0,01 до 1 мм), при должном их количестве они способны дважды профильтровать через себя весь объём водоёма за сутки. А этих простейших, в свою очередь поедают рыбы, есть кстати виды рыб, которые могут напрямую питаться нашей микроводорослью. В целом можно сказать, что в процессе очистки водоём становится более приспособленным для водных обитателей: уходят все загрязнения, вода становится более прозрачной, уровень кислорода повышается многократно, для рыб увеличивается естественная кормовая база.
А что будет, когда зоопланктон съедят всю Вашу микроводоросль, которую Вы залили в водоём?
В том то и дело, что микроводоросль живая и постоянно делится, и если изначально правильно рассчитать вносимое количество, то живых активных клеток хватает и на постоянный рост, и на подавление сине-зелёных водорослей вызывающих "цветение" воды, и на корм зоопланктону.
Можете сказать на сколько применение технологии биологической реабилитации дешевле других применяемых технологий?
Ответ на этот вопрос лучше показать на примере накопителя сточных вод "Биопруд" в городе Петропавловск, с которым наша организация сейчас работает. Его проектный объём 12 млн. кубических метров, и площадь около 420 гектар.
- самый дорогой метод, порядка 50 млд. тенге, это осушить водоём, произвести дноуглубительные работы и снова залить 12 млн. кубических метров воды. Этот метод практически нереален и приведён просто для сравнения ;
- можно убрать донные отложения земснарядом, обойдётся это практически в 10 млрд. тенге, однако при этом вся патогенная микрофлора, синезелёные водоросли и разлагающаяся органика остаются в воде;
- можно почистить с применением бактерий, это обойдётся в сумму около 5 млрд. тенге, так как объём биологического материала должен быть пропорционален очищаемому объёму, а это 12 млн. кубов. Плюс определённый вид бактерий адаптирован только под определённый вид загрязнений, а это значит, что для сточных вод необходим целый комплекс определённого состава и каждый соответствующего объёма. А это производство, логистика, непосредственно процедура внесения, всё это очень сильно влияет на себестоимость.
Наша технология отличается тем, что мы практически не тратимся на логистику - вносимый объём редко когда превышает 25 литров на гектар водного зеркала, так как микроводоросль живая, она сама достигает необходимого количества.
Ещё большое преимущество - это то, что применяя хлореллу мы по сути вводим дополнительную ступень очистки в объём водоёма накопителя, это хорошо тем, что можно таким образом увеличивать мощность канализационно очистных сооружений без перестройки существующих конструкций.
Хорошо, это большие города, а что делать с малыми населёнными пунктами?
Здесь странная ситуация: постройка полноценных очистных сооружений, для малых населённых пунктов не всегда экономически целесообразна. И по этой причине стоки небольших поселений вообще не очищаются, а просто сбрасываются в открытые природные водоёмы.
Здесь можно применить интересный подход, который достаточно давно применяется в ряде стран, но в нашей стране не распространён. Рядом с населённым пунктом выбирается место, на котором выкапываются не глубокие прямоугольные водоёмы, их размеры, количество и расположение рассчитываются заранее. Водоёмы одинаковые, но по назначению делятся на три типа: отстойники, водорослевые и рачковые. В первых прудах осаждается твёрдый осадок, в водорослевых прудах хлорелла съедает растворённые загрязнения, в рачковых прудах вода профильтровывается зоопланктоном и они же удаляют хлореллу. Дальше вода уже соответствует необходимым требованиям по чистоте и может сливаться в природные водоёмы. Эта схема с теми или иными дополнениями требует минимального обслуживания и может применяться для птицефабрик, животноводческих хозяйств, малых населённых пунктов. А если земля имеет естественный уклон, и перелив из водоёма в водоём не требует насосов, то на такую очистку не требуется ни единого ватта электроэнергии. Здесь действует принцип естественного природного баланса, когда одни организмы своим существованием обеспечивают жизнь другим организмам.
Что вообще это за микроводоросль? Откуда она взялась?
Можно сказать, что это одно из первых растений на Земле, зародившееся около трёх миллиардов лет назад. Её нельзя увидеть невооружённым взглядом, так как её размер от 2 до 10 микрометров. Открыта в 19 веке Нидерландским биологом М. В. Бейеринком. Хлорелла содержит в своём составе огромное количество витаминов и минералов. По содержанию белка Хлорелла ничем не уступает мясу и шпинату. Так в сухой биомассе Хлореллы содержится 40-55% белка, 35% углеводов, 5-10% липидов и до 10% минеральных веществ. В белке Хлореллы содержится более 40 аминокислот, в том числе все незаменимые. Клетки Хлореллы богаты кальцием, фосфором, магнием, калием, медью, железом, йодом, серой, цинком, кобальтом, марганцем, цирконием, рубидием и др. микроэлементами.
Изучение свойств и состава хлореллы идёт уже достаточно давно, прорывы в этой научной области начались в 70х годах, когда стали появляться новые продуктивные штаммы, и технологии их культивирования, в наше время научный прогресс в этой области обусловлен появлением новых материалов, таких как разные виды пластика, стекла и конечно новые сверх яркие светодиоды.
В ответе на один из вопросов вы сказали, что с помощью хлореллы увеличивается кормовая база для рыбы.
Да, всё верно. Вообще технология очень хорошо подходит для рыбохозяйсвенных водоёмов, здесь сплошные плюсы:
- Наша хлорелла подавляет синезелёные водоросли и водоём больше не "цветёт";
- В процессе дыхания хлореллы выделяется очень много кислорода, а это очень хорошо для дыхания рыбы;
- Тот факт, что хлорелла насыщает воду большим количеством кислорода, даёт возможность собственнику водоёма не применять аэрацию воды, а это существенная экономия средств, так как аэраторы не дешёвые сами по себе, так ещё и их обслуживание также требует вложений;
- Каждый рыбак знает, что чем выше уровень кислорода в водоёме, тем меньше его обитатели подвержены всяким заболеваниям. Снижается бактериальная обсеменённость воды патогенной микрофлорой, быстрее перерабатываются продукты жизнедеятельности рыб;
- В процессе переработки органики и других загрязнений увеличивается прозрачность воды;
- Повышается кислород, рыба находится в более чистой воде, питается более естественным для неё кормом, которого к тому же стало намного больше: всё это благоприятно сказывается на привесах, в некоторых случаях увеличение может достигать 40%;
- Можно отказаться от применения известкования рыбоводных прудов и других способов угнетения патогенной микрофлоры;
- При этом всём есть уверенность в том, что не случится массовая гибель рыбы зимой или жарким летом, как это обычно бывает.
Плюсов много, и я говорю о них не как о преимуществах нашего метода, а как о том, на сколько в природе всё устроено гармонично и взаимовыгодно - существование различных организмов поддерживается наличием других организмов.
Вообще Вы затронули очень актуальную тему для нашей страны, сейчас большие деньги вкладываются в развитие рыбохозяйственной отрасли, по плану - увеличить объёмы товарной рыбы до 9 тысяч тонн с ростом в 1,6 раза. Как Вы сами понимаете, хлорелла могла бы частично увеличить объём товарной рыбы даже без постройки новых рыбохозяйств и рыбопитомников. Это огромная экономия бюджетных средств.
Но если параллельно с этим ввести в поисковике "гибель рыбы" или "замор", то можно увидеть десятки новостей и роликов о том, как в том или ином регионе погибло очень много рыбы, и в этом году и в прошлом. Здесь всё дело как раз таки в растворённом кислороде, когда его мало в воде, а это именно конец зимы, когда лёд перекрывает приток из атмосферы или в жаркое лето, когда уровень кислорода падает из-за повышения температуры - рыба просто задыхается. А с хлореллой дело обстоит иначе: при ярком солнце и повышении температуры она вырабатывает ещё больше кислорода, и если за летний период хлорелла поглощает всю перегнивающую органику и очень сильно насыщает воду кислородом, то зимой подо льдом уровень кислорода значительно выше, и нет других потребителей кислорода кроме рыбы - в этих случаях гибели рыбы не случается.
Вы упомянули о большом количестве питательных веществ и витаминов в составе хлореллы, это её достоинство как-то используется?
Да, хлорелла используется и в качестве кормовой добавки, не только для рыб, но и для сельскохозяйственных животных. В биомассе хлореллы содержатся белки, углеводы, липиды, а также минеральные вещества, более 40 аминокислот, в том числе незаменимые. По содержанию витаминов хлорелла превосходит все растительные корма и культуры сельскохозяйственного производства. Также в состав суспензии хлореллы входят кальций, фосфор, магний и др. микроэлементы. Конечно же этот штамм отличается от того, что используется для очистки сточных вод, у этого оболочка на много тоньше, что даёт более полную усвояемость в организме животного.
Здесь большую роль играет как сама хлорелла, так и вещества, которые она выделяет, а также лактобактерии, которые живут вместе с хлореллой в межклеточной жидкости, к слову эта межклеточная жидкость содержит около 300 различных полезных веществ. Вообще это тема целого отдельного разговора, но если очень просто описать механизм действия суспензии хлореллы в организме, то начать надо с того, что в процессе приёма многократно увеличивается количество микрофлоры в кишечнике. Микрофлора это то место, где сосредоточен иммунитет, в условиях плохой экологии она обычно угнетена. А дальше идёт цепочка событий: микрофлора увеличивается - улучшается иммунитет, улучшается иммунитет - меньше заболеваемость животных, больше набор привесов. Увеличилась микрофлора - идёт лучшая перевариваемость кормов - уменьшаются потери - идёт экономия корма. Плюс сама хлорелла содержит много витаминов и микроэллементов, что напрямую идёт на пользу любому организму.
К слову сказать есть штаммы хлореллы и для человека, к технологии их выращивания, конечно же, предъявляются повышенные требования, но в целом механизмы повышения иммунитета и положительного влияния на организм те же самые. Стоит правда отличать живую хлореллу и сушенную хлореллу в таблетках, разница между ними огромна: при сушке разрушается большая часть полезных веществ, но при этом срок хранения увеличивается многократно, аналогию можно привести с молоком, которое кипятят и оно теряет полезные свойства, но при этом долго не скисает.
А вот то, что мы видим на полках садовых магазинов? Это хлорелла? Или маркетинговый ход?
Одновременно и "да" и "нет". В качестве удобрения хлорелла тоже используется, и причём довольно успешно, просто есть некоторые компании, которые под маркой органической продукции продают какой-то жуткий химический коктейль. Опять же повторюсь, хлорелла в земледелии это тоже отдельная тема для целого разговора.
Кратко механизм работы хлореллы в качестве удобрения можно описать так: попадая в почву она несёт с собой огромное количество незаменимых полезных веществ. А в суспензии они уже находятся в легкодоступной форме для растений. Кроме того, все эти вещества не только на прямую потребляются растениями, но ещё и благоприятно влияют на развитие полезных почвенных бактерий. Благодаря хлорелле они начинают бурно развиваться и обогащать почву гумусом и азотом, перестраивают структуру почвы для лучшего снабжения корневой системы кислородом. А природный антибиотик хлореллин помогает предотвратить развитие грибков и патогенных бактерий. При этом стоить заметить, что все химические вещества, необходимые для растений не идут в виде чистых химических соединений, они уже переработаны хлореллой, поэтому каких-то передозировок или накапливания в плодах и листьях быть не может, как это бывает в случае с обычными минеральными удобрениями.
Как я понимаю, тема об этой замечательной микроводоросли довольно обширна, но давайте подведём итог: сможете ли Вы, как организация, обеспечить нужды населения хотя бы по одному из всех описанных направлений?
Для одной организации задача практически не выполнимая, а рынок Казахстана практически свободен, поэтому мы выбрали наверное на первый взгляд странную стратегию для коммерческой организации. Так как мы сторонники популяризации истинно "зелёных" подходов в решении ряда экологических проблем, то мы стремимся к наибольшему распространению нашей технологии нежели к максимальному извлечению прибыли. Если простыми словами, то мы не продаём только суспензию хлореллы или наши услуги по реабилитации водоёмов, при желании мы можем поставить работающий реактор и передать технологию производства. С одной стороны своими руками делаем себе конкурента, а с другой стороны это множество работающих фитобиореакоров по всей стране, каждый из которых производит суспензию хлореллы для людей, и делают этот мир вокруг нас немного чище. Риска того, что нас обойдут или со временем задушит конкуренция нет, так как мы в техническом и научном плане постоянно идём вперёд, и для нас то, что мы делали два года назад уже устарело, себестоимость продукции уже ниже, энергоэффективность установок выше.
Конечно пока наших ресурсов хватает лишь только на то, чтобы идти по направлению очистки и реабилитации водоёмов, собственно мы и называемся "Научно-технологический центр воды", но мы растём и развиваемся.
На нашем производстве наука граничит с технологией, так как мы сами изготавливаем фитобиореакторы для выращивания хлореллы, и сами же работаем с этим оборудованием, то оно постоянно совершенствуется: конструкция совершенствуется под удобство и быстроту обслуживания, какие-то новые веяния в мировой практике по выращиванию микроводорослей сразу же проверяются нами лабораторно, а затем на тестовом реакторе, если технология стоящая, то мы внедряем её уже на всём производстве. Так как практически весь наш коллектив состоит из учёных и инженеров мы постоянно что-то изобретаем сами: нельзя стоять на месте - наша технология нужна во многих местах и многим людям, а чтобы всем помочь, мы должны быть теоретически и технически подготовлены к таким задачам.
ТОО "Научно-технологический центр воды" был создан на базе Северо-Казахстанского государственного университета им. М.Козыбаева (г. Петропавловск) в 2016 году.
Мы являемся единственной организацией в Казахстане:
- имеющей демонстрационно-испытательный центр по подбору методов и модулей очистки вод различного назначения;
- обладающей оригинальной запатентованной технологией биологической реабилитации водоёмов;
- обладающей запатентованной технологией производства штаммов микроводоросли Хлорелла;
- обладающей запатентованным штаммом для очистки и реабилитации водоёмов различного назначения Chlorella vulgaris SKO A RKM - 0870.
Также мы обладаем собственным производством модулей очистки воды, фитобиореакторов закрытого типа и аттестованной химической лабораторией.
Вирусолог рассказал о влиянии процента невакцинированных на мутации коронавируса
15.08.2021, 12:04 204013
АЛМАТЫ. 15 АВГУСТА - Вирусологи считают, что большой процент невакцинированных способствует мутации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Уже в 25 странах мира благодаря достижению популяционного иммунитета к COVID-19 удалось до минимума снизить число тяжелых случаев течения заболевания и летальных исходов. Об этом в интервью RT
заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Специалист рассказал о различных штаммах коронавируса, способах их классификации и причинах мутации. По словам эксперта, в планетарном масштабе в 2021 году коллективного иммунитета не достичь, но если люди будут вакцинироваться, то в перспективе человечество сможет прийти к этому.
- На днях создатель оксфордской вакцины от коронавируса Эндрю Поллард заявил, что формирование коллективного иммунитета невозможно из-за распространения штамма Дельта. Как бы вы прокомментировали данное заявление? Чем этот штамм так опасен и чем отличается от других?
- Данное мнение основано на том, что свойства разновидностей коронавируса SARS-CoV-2 сильно различаются. То есть те варианты SARS-CoV-2, которые были в 2020 году и которые появились в 2021-м, различаются по заразности, количеству людей, которые заражаются ими, по симптоматике и по тяжести течения болезни.
В текущем году в эпидемический процесс вовлечено большое количество детей и подростков. Мы видим, что повторно заболевают вакцинированные и переболевшие COVID-19 люди. С одной стороны, можно согласиться с мнением Полларда, что люди болеют даже с наличием иммунитета. С другой стороны, в странах, где уже достигнут популяционный иммунитет (60% и больше иммунного населения), можно видеть сокращение числа новых случаев инфицирования. Самое важное, что идет естественное снижение тяжести заболевания и уменьшается количество смертельных случаев. Уже более чем в 25 странах такие случаи единичны или же их совсем нет.
Важно, что популяционный, или коллективный, иммунитет - это суммарное число тех, кто переболел, и тех, кто вакцинирован. В странах, где большое число иммунизированных людей, эпидемиологическая обстановка и ситуация становятся благоприятными, но новые случаи заболевания обусловлены тем, что часть населения еще либо не сформировала иммунитет к болезни, либо заражается штаммами, которые привозят с собой туристы. Формирование иммунного ответа приведет к тому, что вирус будет нейтрализован или будет меньше выделяться в окружающую среду, а значит, будет меньше заболевших и пандемия будет преодолена.
- Возможно ли сформировать коллективный иммунитет в 2021 году?
- В планетарном масштабе - нет. Нужно, чтобы более 50% населения Земли сформировало иммунитет. Это физически невозможно. Однако в некоторых странах популяционный иммунитет сформирован. Но для создания глобального коллективного иммунитета потребуется больше времени, и в этом году сформировать его не удастся.
- Недавно в США был выявлен штамм Йота, который ряд ученых называют самым опасным. Что это за штамм?
- Преждевременно говорить, что он опаснее, чем Дельта или Дельта плюс. Еще не проведены все необходимые вирусологические, иммунологические, молекулярно-биологические, генетические исследования, чтобы утверждать, что это наиболее агрессивный штамм. Необходимы генетический анализ и понимание, насколько мутации затронули основную структуру генома вируса. Если они затронули более 1%, то нужно будет сфокусировать на нем внимание и оценивать как чувствительность этого штамма к противовирусным препаратам, так и эффективность против него современных вакцин. Специалисты должны провести весь пул исследований, чтобы сделать заключение о новом штамме.
- А сколько всего штаммов коронавируса в мире? Почему они появляются так часто и как на них реагируют существующие вакцины?
- Открыто более 1,5 тыс. штаммов SARS-CoV-2. Есть наиболее важные штаммы, которые входят в списки приоритетности по изучению, по анализу, по мониторингу. Вирус не спрашивает у людей, создавать ему свои копии или разновидности, - это естественный процесс эволюции. Чтобы следить за всеми разновидностями SARS-CoV-2, человечеству нужно осуществлять мониторинг, найти способы жить с меняющимся микромиром. Потому как любые реассортантные (реассортация - смешение генетического материала) вирусы с новыми свойствами, большинство из которых - это РНК-содержащие вирусы, всегда развивались рядом с человеком. Самые яркие представители этого вида - это вирусы гриппа, вирусы гепатита С и вирус иммунодефицита человека.
В отношении нового коронавируса в данном случае необходимо дальнейшее изучение эффективности применяемых вакцин. В одной из недавних публикаций в международном медицинском журнале Vaccines было показано, что применяемые вакцины эффективны в отношении всех циркулирующих штаммов, включая Дельту. Эта эффективность ниже в отношении штаммов азиатского происхождения, но тем не менее она значимая, особенно для векторных и РНК-матричных вакцин. К векторным в том числе относится "Спутник V".
- В некоторых СМИ в последнее время пишут, что штаммы - это отдельные вирусы, а не мутации SARS-CoV-2. Так ли это?
- Говорить о том, что это самостоятельные вирусы, преждевременно. Существует официальная терминология, которой пользуются специалисты. В нее входят понятия серотипов, штаммов, разновидностей. Поэтому пока что официально их называют штаммами. В кругу вирусологов, в международной номенклатуре вирусных инфекций это допустимое название.
- Почему появляются "национальные штаммы", например, индийский или американский?
- Это крупные агломерации, поэтому популяции людей приводят к дальнейшей реассортации вируса и формированию нового штамма. Существуют южноамериканские, североамериканские штаммы, уханьский штамм и другие. Также есть различные варианты европейских штаммов, например, британский, итальянский, испанский. И соответственно, индийский, потому что в Индии после отмены всех карантинных мероприятий был взрывной рост заболеваемости и вирус получил возможность для проявления своего потенциала.
Большой процент невакцинированных способствует дальнейшей мутации вируса и приобретению им новых свойств. Точно так же неудачи в вакцинации могут приводить к приспособлению вируса. Поэтому очень важно дальнейшее изучение механизмов патогенеза COVID-19. Также стоит изучить постковидный синдром. Почему у одних людей есть генетическая устойчивость, а у других нет. Существуют предположения, что антитела к другим коронавирусам перекрестно защищают от нового коронавируса SARS-СoV-2. Скорее всего, речь идет о некой генетической устойчивости, как уже было выявлено в отношении других вирусных инфекций, например, ВИЧ, гепатита С и гриппа.
Необходимы масштабные исследования - как прикладные в отношении поиска необходимого защитного минимального титра антител, так и фундаментальные, изучение не только гуморального клеточного иммунитета, но и механизмов новой коронавирусной инфекции. Потому что мы можем иметь дело не только с острой инфекцией, но и с персистирующей (длительной), хронической формой COVID-19. Это покажут соответствующие исследования. "Национальные" штаммы, которые образуются в крупных странах, - это не случайность, это закономерность эволюции вируса.
- Будет ли создана универсальная вакцина, которая сможет уберечь от всех штаммов?
- Маловероятно. Мы можем только теоретически предполагать по аналогии с гриппом, что будет создана вакцина, которая будет включать в себя защиту от нескольких штаммов. И так как у них различные свойства и продолжается пандемия, неизвестно, когда будет локализована инфекция. Вирус отойдет на второй план и не будет проявлять всех патогенных свойств только тогда, когда будет достигнут популяционный иммунитет на планете. Другими словами, пока большая часть планеты не переболеет и не будет вакцинирована, пандемия может как тлеющая инфекция продолжаться на земле.
- Вакцина "Спутник V" эффективна в отношении штамма Дельта? Будет ли в дальнейшем модифицироваться российский препарат?
- "Спутник V" эффективен в отношении штамма Дельта. Это подтверждено исследованиями. Модификация вакцины, скорее всего, будет как адаптация ее состава. Для этого понадобится от четырех до 12 недель - от момента модификации до масштабирования вакцины. Это не означает, что существующие "Спутник V" или "Спутник Лайт" неэффективны или не работают. Неудачи, связанные с вакцинацией, как правило, обусловлены тем, что люди не учитывают противопоказания и вакцинируются в момент инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения планирует одобрить российскую вакцину "Спутник V" в сентябре текущего года.
Нацбанк о Дельта-риске на финансовых рынках
12.08.2021, 15:59 35830
Прогрессирующие темпы распространения Дельта-штамма в мире показали, что перспективы мировой экономики не столь оптимистичны, какими казались месяц назад. Ситуация с пандемией и риторика ФРС США в условиях общемирового ускорения инфляции остаются основными двигателями мировых финансовых рынков. О том, какие внешние и внутренние факторы повлияли на динамику курса тенге и резервы в прошедшем месяце, прокомментировала заместитель Председателя НБ РК Алия Молдабекова, сообщается на сайте Национального Банка Казахстана
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Как изменились условия на внешних рынках за прошедший месяц?
– В июле темпы распространения штамма Дельта и опасения по поводу его влияния на темпы восстановления мировой экономики значительно усилились. На фоне рекордного роста регистрации новых случаев Covid-19 в Юго-Восточной Азии (Индонезия, Филиппины, Малайзия), Австралии, Великобритании вводились новые карантинные ограничения. В результате экономические данные сигнализируют о первых признаках замедления темпов деловой активности в регионах Азии, которые стали эпицентром вспышек Дельта-штамма: показатель PMI в производственной сфере снизился в прошедшем месяце в Индонезии (до 40,1 с 53,5 пункта), Таиланде (до 48,7 с 49,5), Филиппинах (до 50,4 с 50,8), Южной Корее (до 53 с 53,9).
Ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой мутации вируса оказывало давление на риск-сентимент инвесторов, снижая их готовность к риску. В первую очередь это негативно отразилось на динамике активов развивающихся рынков: в июле мы наблюдали умеренное глобальное укрепление курса доллара США по отношению к валютам развивающихся стран. Индекс доллара США против валют ЕМ укрепился почти на 1%.
На фоне снижения интереса инвесторов к развивающимся рынкам акции ЕМ также оказались под давлением. Так, по итогам июля индекс акций развивающихся стран MSCI снизился на 7,04%, тогда как индекс акций развитых стран вырос на 1,72%.
Риторика ФРС США на текущий момент является вторым ключевым драйвером для финансовых рынков: комментарии председателя Д. Пауэлла на последнем заседании 28 июля инвесторы восприняли как сигнал о нескором сворачивании программ поддержки и начале ужесточения.
Кроме того, выход данных о темпах ВВП США во II квартале 2021 года, которые оказались ниже консенсуса (+6,5% кв/кв), косвенно подтвердил тезисы главы ФРС США о необходимости продолжения мер поддержки экономики.
Как характеризовалась ситуация на нефтяном рынке в июле?
– Ситуация на нефтяном рынке, как и на мировом валютном рынке, в течение июля была неоднозначной и волатильной. Цены на нефть росли и падали на новостях о договоренностях стран ОПЕК+ и о динамике распространения дельта-штамма коронавируса. По итогу месяца нефть выросла на 1,6%, до 76,33 доллара США за баррель.
Запланированная встреча стран-участниц ОПЕК+ в начале июля из-за противоречий закончилась безрезультатно. Страны смогли прийти к согласию лишь к середине месяца. Члены альянса достигли соглашения 18 июля и приняли решение об увеличении объема добычи на 0,4 млн баррелей в сутки ежемесячно с августа 2021 года.
К концу месяца инвесторы сфокусировались на возможности значительного восстановления спроса на топливо из-за данных о снижении еженедельных запасов нефти в США, в результате цены подросли до уровней свыше 76 долларов США за баррель.
Усиление темпов распространения дельта-штамма Covid-19 оказало существенное негативное влияние на котировки нефти с начала августа текущего года: цены снизились на 8,4%, достигнув уровня 69,9 доллара США за баррель.
Каким образом складывалась динамика курса тенге в июле?
– За июль курс тенге умеренно укрепился на 0,7%, до 424,45, на фоне роста нефтяных котировок и принятого Комитетом по денежно-кредитной политике решения повысить базовую ставку на 0,25% до уровня 9,25% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Повышение ставки является дополнительным фактором, способствующим поддержанию баланса на внутреннем валютном рынке и сохранению привлекательности тенговых активов для внешних инвесторов.
Несмотря на некоторое снижение объема торгов парой "тенге – доллар" на валютной бирже в июле до 3,09 млрд долларов США по сравнению с 3,16 млрд долларов США в июне, среднедневной объем торгов сохраняется на уровне значительно выше среднего с начала текущего года: 155 млн долларов США по сравнению с 129 млн долларов США в период с января по июнь. Это свидетельствует о сохранении достаточно высокого спроса на иностранную валюту.
Как я уже отмечала в предыдущих интервью, спрос на иностранную валюту обусловлен продолжающимся восстановлением экономической активности и ростом импорта, в первую очередь, потребительских товаров. Так, рост импорта товаров за первое полугодие текущего года составил 9,2% и достиг 17,5 млрд долларов США. Рост импорта потребительских товаров составил 27%, или 1,2 млрд долларов США, из них непродовольственных товаров – на 36,0%, или 1,1 млрд долларов США.
Кроме того, наблюдается сезонный фактор спроса со стороны физических лиц ввиду летних каникул и отпусков. Согласно последним доступным данным, покупка наличной иностранной валюты в обменных пунктах выросла с 368 млн в мае до 555 млн долларов США в июне.
Тем не менее дисбаланса на валютном рынке не наблюдалось. Национальный банк не осуществлял валютных интервенций. Объем конвертаций средств Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет составил 1,1 млрд долларов США, а продажи валюты со стороны квазигосударственного сектора – 479 млн долларов США.
Объем портфельных инвестиций иностранных инвесторов в ГЦБ Казахстана в июле вырос с 791 млрд до 822 млрд тенге, что свидетельствует о сохранении интереса нерезидентов к тенговым активам.
С начала августа на фоне распространения Дельта-штамма и снижения цен на нефть тенге ослаб на 0,3%, до уровня 425,53 тенге за доллар.
Как изменились золотовалютные резервы НБ РК в июле?
– По предварительным данным, золотовалютные резервы на 30 июля текущего года составили 35,0 млрд долларов США, незначительно снизившись за месяц на 76 млн долларов США.
Снижение резервов произошло за счет сокращения активов в свободно конвертируемой валюте. Основными причинами сокращения стали уменьшение средств БВУ в Национальном Банке на 655 млн долларов США в связи с клиентскими оттоками и выплаты госдолга на 126 млн долларов США.
С другой стороны, рост портфеля золота позволил почти полностью нивелировать снижение активов в СКВ. На фоне сложной ситуации с борьбой с коронавирусом в мире и неопределенных перспектив развития мировой экономики цена золота в июле выросла на 4%, до 1828 долларов США за унцию, а портфель золота в составе золотовалютных активов Национального банка вырос на 959 млн долларов США.
Как изменился объем валютных активов Национального фонда в июле и какие факторы на это повлияли?
– По оперативным данным на конец июля, валютные активы Национального фонда составили 56,9 млрд долларов США, снизившись за месяц на 450 млн долларов США.
Снижение валютных активов Нацфонда за прошедший месяц во многом было связано с выделением гарантированного и целевого трансферта в республиканский бюджет на общую сумму порядка 477 млрд тенге.
При этом поступления в фонд за июль составили 40 млрд тенге, в том числе 65 млн долларов США – поступления в иностранной валюте.
В прошедшем месяце наблюдалась благоприятная конъюнктура мировых рынков. Так, на фоне роста облигаций, акций и цены на золото инвестиционный доход Национального фонда в июле составил 590 млн долларов США.
С начала года инвестиционный доход Национального фонда составил порядка 2 млрд долларов США, или 3,5%. Основным драйвером положительного инвестиционного дохода является рост рынка акций. Доля акций была увеличена Национальным Банком в рамках стратегии по повышению эффективности управления Национальным фондом и увеличению доли более доходных классов активов. Наряду с акциями были увеличены доли корпоративных облигаций и еврооблигаций развивающихся рынков.
Какие прогнозы можно сделать относительно факторов, влияющих на национальную валюту в ближайшей перспективе и как продолжающееся распространение штамма Дельта влияет на эти прогнозы?
– Распространение Дельта-штамма коронавируса является основным фактором риска и может привести к переоценке ожиданий по темпам экономического роста. Уже сейчас мы наблюдаем коррекцию финансовых рынков на фоне "Дельта-волны" коронавируса.
В первую очередь это касается развивающихся рынков. 27 июля текущего года МВФ уже пересмотрел прогноз мирового ВВП, сохранив его на уровне 6% в 2021 году. Но в рамках этого пересмотра прогноз по развивающимся странам был снижен на 0,4 п.п., до 6,3%, с повышением роста в развитых странах на 0,5 п.п., до 5,6%.
Как и прежде тенге будет находиться под влиянием рынка углеводородов и общего сентимента по отношению к активам развивающихся стран.
Рынок нефти переживает турбулентность после практически 20%-ного роста котировок с апреля по июль текущего года. Несмотря на снижение коммерческих запасов нефти в США до уровня января 2020 года, распространение Дельта-штамма будет препятствовать дальнейшему росту нефти.
Балансирующим фактором для внутреннего валютного рынка является положительный дифференциал ставок по тенге относительно других валют. Недавнее решение Национального банка о повышении базовой ставки поддерживает привлекательность тенговых активов для международных инвесторов, приток которых с начала года составил 392 млрд тенге.
Кроме того, в результате проводимой совместной работы Национального банка и Министерства финансов по построению кривой доходности и повышению ликвидности рынка казахстанских ГЦБ команда по управлению индексами JP Morgan сообщила, что долговой рынок Казахстана был добавлен в так называемый "список под радаром" для потенциального включения наших ГЦБ в глобальный индекс облигаций развивающихся рынков. Мы продолжим работу по глобализации тенге и активов в национальной валюте.
Важным положительным событием для внутреннего валютного рынка является повышение 11 августа текущего года суверенного кредитного рейтинга Казахстана международным рейтинговым агентством Moody's с уровня "Ваа3" до "Ваa2" со стабильным прогнозом. Одним из факторов повышения рейтинга Moody's отмечает политику Национального Банка по инфляционному таргетированию и режиму плавающего обменного курса, которая оказывает поддержку макроэкономической и внешней устойчивости страны.