Ученые КазНУ договорились о сотрудничестве с предприятиями Южного Казахстана

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - 18-19 апреля 2017 года в Шымкенте по инициативе ректора КазНУ имени аль-Фараби Галыма Мутанова была организована встреча ученых вуза с представителями промышленных предприятий Южно-Казахстанской области. Цель встречи - реализация поставленных главой государства задач по построению реальных субъектов "умной экономики" и экономики, основанной на знаниях через интеграцию образования, науки и бизнеса, сообщила пресс-служба вуза.

В рамках встречи при содействии областного акимата была организована выставка опытно-конструкторских и инновационных проектов ученых университета, где были представлены более 20 самых перспективных разработок, готовых для внедрения в реальный сектор экономики Южно-Казахстанского региона, являющегося одним из локомотивов по реализации инвестиционных проектов и внедрения инноваций, передает Kazakhstan Today.

Итогом встречи стал круглый стол "Наука - образование - производство" под председательством акима ЮКО Жансеита Туймебаева, в котором приняли участие руководители промышленных предприятий области, представители малого бизнеса, авторы инновационных идей, представители научно-исследовательских институтов. Были заслушаны доклады некоторых партнеров КазНУ имени аль-Фараби из числа предприятий ЮКО. В частности, химико-фармацевтический завод АО "Химфарм" выразил готовность к производству инфузионного раствора на основе субстанции "Лимонидин", обладающей значительной антивирусной активностью по сравнению с другими препаратами ("Амфотерицин В", "Оксолиновая мазь" и "Рибавирин"). АО "Химфарм" уже был осуществлен промышленный выпуск оригинальной отечественной мази "Лимонидин", полученной учеными университета и в настоящее время являющейся более перспективной для производства, поскольку она зарегистрирована в Министерстве здравоохранения РК и введена в Государственный реестр лекарственных средств, разрешенных для применения на территории Казахстана.

Ученые университета достигли договоренности о совместной реализации различного рода БАДов, с компанией ТОО "Planta", имеющей сеть аптек, а также продвижении нанокапсул, разработанных отечественными учеными на базе Научно-технологического парка КазНУ совместно с ТОО "Научно-производственный центр "Рауан". КазНУ также имеет положительный опыт по совместной деятельности и с другими предприятиями Южно-Казахстанского региона. К примеру, с птицефабрикой ТОО "Шымкент кус" ведутся работы по разработке и внедрению в производство биологически активных кормовых добавок и биостимуляторов, полученных на основе микроводорослей для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц. Одним из направлений для сотрудничества является и генная инженерия, применяемая ТОО "Ордабасы кус" в процессе выращивания индюшек и позволяющая полностью использовать генетический потенциал выбранного кросса птицы.

По итогам встречи аким ЮКО, отметив огромный имеющийся потенциал в КазНУ и Южно-Казахстанском регионе призвал представителей промышленных предприятий и бизнес-структур активно сотрудничать с университетом и подобные встречи проводить ежегодно с привлечением еще большего количества участников из других регионов. По словам акима, КазНУ имени аль-Фараби является главным партнером для сотрудничества не только в сфере горно-металлургической и нефтеперерабатывающей отрасли, но и по направлениям IT-технологий и гуманитарных наук.

Между акиматом Южно-Казахстанской области и КазНУ подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого акимом области дан ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие региона как основной базы горно-металлургической, нефтехимической, химической промышленности и машиностроения, путем внедрения новых экономически целесообразных технологий и новых материалов.

Просмотров: 2704