Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии обсудили на медсеминаре в Алматы

Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии обсудили на медицинском семинаре в Алматы, передает Kazakhstan Today.





Научно-практический двухдневный курс ProVisio Almaty 2018 стартовал 24 ноября. Мероприятие организовали компания Samsung Health Care Central Asia совместно с Управлением здравоохранения Алматы и Городским центром репродукции человека при поддержке КАРМ. Участие в курсе на тему "Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии" приняли врачи со всего Казахстана и стран ближнего зарубежья.





По данным организаторов, лекторами курса выступили: Елена Юдина - врач акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики высшей врачебной категории, доктор медицинских наук, профессор курса пренатальной диагностики кафедры медицинской генетики РМАПО, член Международного общества врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии (ISUOG) и Международного общества "Фонд медицины плода" (FMF), заведующая отделением УЗИ клиники "Мать и дитя", Москва; Лилит Овсепян - врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, член Женевского фонда медицинского образования и исследования (GFMER), сертифицированный специалист Международной группы анализа образований придатков (IOTA Group), экспертный специалист ультразвуковой диагностики онкогинекологической службы МЦ Эребуни и Наири, Армения.





В ходе курса участники смогли не только обсудить интересующие их темы, но и ознакомиться с высококлассным оборудованием компании "Ордамед Центральная Азия", в частности, была проведена подробная презентация узи-аппаратов.





Напомним, научно-практический курс ProVisio для специалистов ультразвуковой диагностики проводится уже более 10 лет, на повестку дня выносятся наиболее актуальные для врачей темы.





















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