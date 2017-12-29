Единый дистрибьютор сэкономил 1,7 млрд тенге при закупе бесплатных лекарств на I квартал

Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - Единому дистрибьютору удалось достигнуть скидку в 1,7 млрд тенге при закупе бесплатных лекарств на I квартал 2018 года, передает Kazakhstan Today.

"874 наименования препаратов в общем закуплено для бесплатного лекарственного обеспечения в I квартале к настоящему времени. Из одного источника для обеспечения 90-дневной потребности закуплены 328 наименований лекарств и медизделий на сумму 13,3 млрд тенге. Они будут поставляться в медучреждения страны в первом квартале 2018 года", - сообщили в пресс-службе ТОО "СК-Фармация".

По информации пресс-службы, 24 компании, предоставившие полный пакет документов и предложившие наименьшие цены на препараты, начнут отгрузку лекарств на склады Единого дистрибьютора уже в начале января 2018 года. По результатам переговоров о снижении цены Единому дистрибьютору удалось достигнуть скидки в размере 1,7 млрд тенге. Больницы смогут потратить эти деньги на дополнительные объемы лекарств.

Также отмечается, что к настоящему моменту на склады "СК-Фармации" уже начали поступать медикаменты в рамках договоров с отечественными производителями, от иностранных производителей по прямым договорам, и лекарства, закупленные по результатам тендера по закупу орфанных препаратов. Еще 15 наименований лекарств будут поставляться в рамках договоров с международными организациями - ЮНИСЕФ и ПРООН.

Для устранения перебоев в лекарственном обеспечении в декабре текущего года правительство приняло решение о внесении изменений в правила, регулирующие закупочные процедуры Единого дистрибьютора, разрешив ему однократно закупить трехмесячную потребность лекарств из одного источника. Такие процедуры позволяют произвести закуп в предельно сжатые сроки, чтобы бесплатные лекарства появились в наличии для казахстанских пациентов.

Просмотров: 4620