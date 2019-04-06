Годовалого ребенка в тяжелом состоянии доставили из Новосибирска в Астану бортом санавиации

Астана. 21 декабря. Kazakhstan Today - Борт санитарной авиации доставил годовалого ребенка в тяжелом состоянии из Новосибирска в Астану, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе Республиканского центра санитарной авиации, в адрес Министерства здравоохранения РК поступило обращение родителей гражданина Казахстана, после чего Минздрав при содействии МИД РК провел ряд экстренных мероприятий для решения вопроса транспортировки ребенка на родину.





Ребенок находился в ГБУЗ НСО "Искитимская центральная городская больница" города Новосибирска, куда маленький пациент был экстренно госпитализирован в связи с тяжестью состояния. На основе полученной медицинской документации было принято комиссионное решение направить борт санавиации, оснащенный необходимым медицинским оборудованием, для авиатранспортировки ребенка", - рассказали в пресс-службе.





По информации ведомства, 11 декабря, в 18.45 по местному времени, силами санитарной авиации РК в сопровождении медицинских специалистов пациента доставили в Астану для продолжения лечения в Городской детской больнице №2.





В целом в пресс-службе проинформировали, что за 11 месяцев 2018 года силами Министерства здравоохранения РК и службы санитарной авиации было осуществлено 2299 вылетов, из них 12 - для транспортировки пациентов, находящихся в тяжелом состоянии за рубежом. Кроме того, было оказано 2855 медицинских услуг: транспортировано 2056 пациентов, выполнено очных консультаций - 457, операций на месте - 197, телемедицинских консультаций 145.





За весь период деятельности Республиканским центром санитарной авиации РК выполнено 13 408 вылетов, оказана медицинская помощь 16 559 пациентам, выполнено 16 817 медицинских услуг. Также было выполнено 63 вылета для транспортировки донорских органов и биоматериала.





Санитарная авиация Республики Казахстан в большей части оказывает медицинскую помощь пациентам с заболеваниями системы кровообращения, при несчастных случаях, отравлениях и получении травм, при патологиях новорожденных и детского возраста, а также при неотложных акушерских состояниях. За 11 месяцев 2018 года патологии детского возраста составили 20,9% от общего количества пациентов, заключили в пресс-службе.





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