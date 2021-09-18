K-DOD Korea Corp. объявляет о запуске своей веб-платформы K-DOD

K-DOD Korea Corp., поставщик бизнес-решений для медицинской отрасли, объявляет о запуске многофункциональной веб-платформы для подключения корейских медицинских компаний к азиатскому рынку.

Мы уже два года переживаем глобальную пандемию COVID-19, и доступное здравоохранение сейчас, важнее, чем когда-либо прежде. Люди стали остро осознавать ценность своего здоровья и хорошего самочувствия и стремятся найти способы лучше защитить себя. В эпоху бизнеса, цифровая платформа, untact продвижение и онлайн-взаимодействие с клиентами, стали неоспоримыми движениями", - рассказали в компании K-DOD.

Как отметили специалисты компании, "именно здесь на помощь приходит K-DOD. Конечная миссия K-DOD - повысить благосостояние и общее качество жизни своих клиентов по всей Азии, независимо от того, делают ли это напрямую, предоставляя доступ к K-Medical, K-Biohealth и медицинским косметическим продуктам или действуя как бизнес, сопоставляются со связанными компаниями и расширяют их охват".

Здесь, в K-DOD, мы осознаём, что люди в Азии, имеют сильное желание лучше защитить себя и лечить себя от болезней и других медицинских рисков. Вот почему мы стремимся соединить Южную Корею с Азией и доставлять качественные товары для здоровья непосредственно покупателям.

Существует множество медицинских продуктов, средств по уходу за домом и медицинской косметики, одобренных правительствами различных стран мира - Азии, Кореи, Европы и США, - которые могут помочь клиентам лучше заботиться о себе. Мы хотим, чтобы эти продукты попали в руки тех, кто в них нуждается", - говорят специалисты K-DOD.

Также отмечается, что еще одна услуга K-DOD - онлайн-опрос. "Пройдя онлайн-опрос, люди в Азии могут напрямую связаться с нами и сообщить о своей ситуации, давая нам понять, что именно они хотят и в чем нуждаются. Эти опросы также представляют собой ценный инструмент для сбора отзывов о K-продуктах, которые мы выпускаем в Азии. Мы хотим знать, что работает, и, что более важно, что не работает. Пандемия создала неопределенность и непредсказуемость в мире здравоохранения, и получение прямых отзывов от клиентов помогает нам понять, что мы движемся в правильном направлении", - сообщили в K-DOD.

Соединение Южной Кореи с различными частями Азии - это не только поставка физических товаров. Мы также устраняем пробелы между нашими продуктами и локализованными азиатскими услугами, что может дать еще больше информации о том, что необходимо в их области. Например, то, что работает для клиентов в Индонезии и на Филиппинах, может не подходить для клиентов в Казахстане. Установление отношений с местными службами позволяет нам быть в курсе и гарантировать, что мы оказываем надлежащую помощь.

На нашем веб-сайте , который был запущен 9 сентября 2021 года, доступны как личные, так и деловые запросы. Мы призываем всех без исключения потенциальных клиентов или партнеров обратиться к нам и обсудить, что мы можем сделать для них и что мы все можем сделать для обеспечения благополучия народов Азии, заключили в компании.

K-DOD Korea Corp.

Address: 3rd fl, 177 Misagangbyeonhangang-ro, Hanam-si, Gyeonggi-do, S.Korea

Tel: +82.2.2633.1664

Fax: +82.504.849.2633

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства