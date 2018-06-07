Кулибаев назвал нерешенным вопрос с ОСМС и призвал поискать резервы в Минздраве

Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - Председатель президиума НПП "Атамекен" Тимур Кулибаев назвал нерешенным вопрос с внедрением обязательного социального медстрахования и призвал поискать резервы финансирования в Минздраве. Об этом он заявил сегодня на встрече в мажилисе, передает корреспондент агентства.

Как сообщил Кулибаев, в Казахстане пенсионные взносы всего раз в год платят примерно 5-6 млн человек из 9 млн трудоспособного населения. Весь год пенсионные взносы оплачивает только 1,4 млн человек, официально получающие "белую" зарплату. Ожидается, что именно с деятельности этих 1,4 млн и будут в основном поступать взносы в ФСМС.

"Получается, мы еще сильнее нагружаем те предприятия, которые официально платят зарплату, пенсионные отчисления. Нагрузка на их фонд оплаты труда составит около 44%. Это много, и это неконкурентно", - заявил он.

По мнению председателя НПП, это может спровоцировать уход в тень части компаний и возврат к зарплате "в конвертах".

Кулибаев также заявил, что вопрос по ОСМС еще не решен. На следующей неделе у него запланировано обсуждение этого вопроса с главой Минздрава Елжаном Биртановым. В ходе встречи планируется рассмотреть и готовность самого Минздрава.

"Мне кажется, Минздрав не готов. Самая большая проблема в том, что у нас в медицинских учреждениях сидят главврачи, там нет менеджеров, которые умеют считать деньги. По ОСМС мы должны главврачей подготовить считать эти деньги", - подчеркнул выступающий.

Кроме того, он акцентировал внимание на возможном социальном взрыве в связи с тем, что большое число людей может остаться без медицинской помощи в случае тяжелых заболеваний. "Мы какой-то минимальный объем медпомощи окажем, а если человек сильно болен, и он не в системе ОСМС, мы что с ним будем делать? Мы можем получить большой социальный взрыв", - подчеркнул Кулибаев.

В связи с этим он призвал не форсировать внедрение системы медстрахования, а ввести минимальный, какой-то символический налог для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Это позволит понять, сколько людей выпадает из системы.

Кроме того, Кулибаев отметил, что ранее уже предлагал проанализировать расходы Минздрава, оптимизировать их и найти резервы.

Напомним, что с начала 2018 года Фонд социального медицинского страхования оплатил медицинским организациям Казахстана 325,2 млрд тенге за оказанные услуги населению в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Общая сумма договоров на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема медицинской помощи составляет 698,9 млрд тенге.

На сегодня поставщиками фонда являются 1359 медицинских организаций, 599 из которых - частные. В сравнении с 2017 годом, количество частных поставщиков выросло на 138 медорганизаций. Сумма заключенных договоров с частными медицинскими организациями составит в текущем году 93 млрд тенге, что практически в 2 раза превышает аналогичный показатель 2017 года.

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