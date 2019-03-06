Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Минздрав обратился в КНБ с заявлением о продаже казахстанского инсулина в Узбекистане. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент агентства.





"По инсулину это был - первый относительно подтвержденный факт, его нужно проверять. Мы официальный запрос в Комитет национальной безопасности передали. Если подтвердится, то будет уголовное преследование тех, кто это допустил. Мы очень жестко за этим следим, учет медикаментов идет пофамильно", - сообщил Биртанов.





При этом он отметил, что Минздрав и в прошлом году получал сведения о продаже государственных лекарств в частных аптеках. Вся информация передана в правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру, идет проверка.





"В ряде регионов уже уголовные дела возбуждены. Наша задача совместно с правоохранительными органами полностью навести порядок в сфере лекарственного обеспечения", - подчеркнул министр.





Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что инсулин, предназначенный для казахстанцев, продают в Узбекистане. При этом в начале 2018 года больные сахарным диабетом в Казахстане испытывали проблемы с получением бесплатного инсулина.





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