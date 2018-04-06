Необходимо принять обязательный минимум бесплатных медуслуг, который будет финансироваться только за счет бюджета - Токаев

Астана. 6 апреля. Kazakhstan Today - Необходимо принять обязательный минимум бесплатных медуслуг, который будет финансироваться только за счет бюджета сообщил председатель сената парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на парламентских слушаниях, передает Kazakhstan Today.

Спикер сената отметил, что сфера здравоохранения, призванная обеспечить доступность, своевременность, качество и преемственность оказания медицинской помощи, является одной из приоритетных, с точки зрения устойчивого развития страны и роста благосостояния народа.

"В Послании от 10 января 2018 года глава государства поставил перед данной отраслью ряд конкретных задач, среди которых: ориентация на профилактику заболеваний, а не на дорогостоящее стационарное лечение, внедрение в медицине новых технологий, обеспечивающих высокоэффективную раннюю диагностику и лечение, а также разработка новой модели бесплатной медицинской помощи, обеспечение качества подготовки медицинских кадров и цифровизация здравоохранения", - сказал председатель сената.

Он отметил, что в последнее время наметился заметный прогресс в данной сфере. Улучшились основные медико-демографические показатели рождаемости, естественного прироста населения, стабилизировались показатели материнской и младенческой смертности, снизилась заболеваемость по ряду социально-значимых заболеваний. Немало сделано для повышения доступности высокотехнологической медицинской помощи, открыты новые центры, оснащенные современным оборудованием и обеспеченные высококвалифицированными кадрами.

"Но проблем и недостатков по-прежнему много. Они связаны прежде всего с недоступностью и низкой эффективностью медицинских услуг. Президент не случайно акцентировал внимание на необходимости пересмотра обязательств государства в оказании медицинской помощи. Проблема в том, что гарантированный объем бесплатной медицинской помощи носит в значительной степени декларативный характер. Из-за отсутствия четкого разграничения между гарантированным объемом и медицинскими услугами, оказываемыми на платной основе, сохраняется высокий уровень неформальных платежей со стороны населения. Другими словами, государственные услуги в медицине постепенно становятся платными. Поэтому необходимо принять обязательный минимум бесплатных медуслуг, который будет финансироваться только за счет бюджета. Людям должно быть понятно: какие медицинские услуги будут оказываться бесплатно, а за какие они должны платить из своего кармана", - сказал Токаев.

Также он отметил, что в последние годы получили современное оснащение почти все медицинские организации, но квалифицированные кадры, которые могут на нем работать, по-прежнему в дефиците. Нередко закупленная дорогостоящая техника простаивает.

"Качество медицинских услуг формируется не только внедрением современных технологий и материально-технической оснащенностью медицинских организаций, но, в первую очередь, за счет профессионализма и мотивации медработников к его повышению. Поэтому важной задачей остается качество подготовки медицинских кадров, обеспечение достойных условий работы медиков. В повестке дня - повышение уровня заработной платы медработников и создание эффективной системы стимулирования их труда. Правительству необходимо принять меры по улучшению материального положения работников здравоохранения", - проинформировал спикер сената.

Он напомнил, что на улучшение жизненных условий граждан, в том числе и медицинских работников, направлены также новые масштабные социальные проекты главы государства, высказанные в его недавнем обращении.

"Нас серьезно беспокоит сохраняющийся дефицит медицинских кадров на местах, особенно в сельской местности, хотя медицинские вузы ежегодно выпускают более 4000 специалистов. Качество их подготовки тоже под вопросом. По экспертным оценкам, в отрасли остается только каждый четвертый выпускник. Основное внимание должно быть не на количестве медицинских кадров, а на их качестве подготовки", - отметил Председатель сената.

Кроме того, в выступлении Токаев затронул тему перехода на страховую медицину. "Надо отметить, что мы уже имели печальный опыт внедрения обязательного медицинского страхования. Поэтому необходимо досконально подготовиться, нивелировать все риски. Здесь многое зависит от системы финансирования отрасли. Вопрос в ее эффективности. От этого зависит отдача от государственных инвестиций в здравоохранение", - сказал он.

"В Казахстане есть все возможности развития здравоохранения на высоком уровне. Для этого нам необходимо обеспечить реальную доступность медицинских услуг, внедрить эффективную страховую медицину. Следует поддерживать конкуренцию в отрасли, что будет стимулом к повышению качества услуг", - подчеркнул председатель сената.

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