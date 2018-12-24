Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Казахстане прогнозируется на середину января

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Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Казахстане прогнозируется на середину января24.12.2018
Медицина  18:41

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - С середины января в Казахстане ожидается пиковый подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом на брифинге с Службе центральных коммуникаций сообщил главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает Kazakhstan Today.

"Наши граждане выедут за рубеж и привезут мыслимые и не мыслимые штаммы. А что такое грипп, что такое ОРВИ, которое распространяется воздушно капельным путем? Для этих инфекций границ не существует, поскольку может завестись в инкубационном периоде, потом это распространяется, как лесной пожар", - сказал Жандарбек Бекшин.

Он призвал казахстанцев в случае проявления симптомов простудных, вирусных заболеваний в период ожидаемого подъема гриппа ограничить посещение многолюдных мест в закрытых помещениях, а также использовать маски.

Также Жандарбек Бекшин отметил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в республике остается стабильной, пишет ortcom.kz.

"Среди населения республики не зарегистрированы случаи заболевания по 15 нозологиям чумой, брюшным тифом, пастереллезом, легионеллезом, дифтерией, полиомиелитом. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года снижена заболеваемость по 21 инфекционным заболеваниям, в том числе кожным лейшманиозом в 6,3 раза, гименолипедозом на 48%, лямблиозом на 15%, ОРВИ на 13%, бруцеллезом на 12,7 %, дизентерией на 11%, энтеробиозом на 7%, туберкулезом органов дыхания на 6%", - сказал главный санврач.

По его словам, заболеваемость менингококковой инфекцией в республике в настоящее время стабилизирована. После проведения противоэпидемических мероприятий с 30 июня текущего года в республике регистрируются единичные спорадические случаи заболевания менингококковой инфекцией.

Средний многолетний уровень заболеваемости менингококковой инфекцией в Республике Казахстан составляет 2,1 на 100 тыс. населения, в настоящее время уровень заболеваемости в Казахстане составляет 0,5 на 100 тыс. населения, что в 4 раза ниже порогового уровня.
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