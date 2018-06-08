Погибших от менингита в Алматы ребенка и девушку заразил их здоровый родственник

Астана. 8 июня. Kazakhstan Today - Погибших от менингита в Алматы ребенка и девушку заразил здоровый человек, с которым они оба контактировали. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Комитета охраны общественного здоровья Минздрава Жандарбек Бекшин, передает корреспондент агентства.

Напомним, в Алматы 2 июня от менингококковой инфекции скончался пятилетний ребенок. Вскоре мать малыша сообщила, что через несколько часов от той же инфекции погибла 19-летняя девушка, их будущая невестка, проживающая в Алматинской области.

Как сообщил сегодня Бекшин, и ребенок и девушка заразились от одного человека. "В данном случае источник выявлен. Естественно, я не буду называть фамилии. Источником послужил ближайший родственник, который явился носителем", - сказал главный санврач.

При этом он отметил, что сам носитель инфекции здоров, никаких симптомов у него не было.

Также Бекшин заявил, что и ребенок, и девушка погибли, потому что своевременно не обратились к медицинским работникам.

Также глава Комитеа сообщил, что на сегодняшний день ситуация по менингококковой инфекции стабилизировалась. За прошедшие случаи ни одного случая в Казахстане зарегистрировано не было.

По данным Минздрава Казахстана, с начала года в республике зарегистрировано 60 случаев менингококковой инфекции, в том числе среди детей до 14 лет - 21 случай. Из них 13 случаев с летальным исходом: Алматы - 6 случаев, в Алматинской области - 4 случая, Южно-Казахстанской - 2 случая и Кызылординской - 1 случай.

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