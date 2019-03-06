Предприятиям в Астане начислили пеню в 27,1 млн тенге за просрочки выплат в ФСМС за работников

Астана. 7 ноября. Kazakhstan Today - Предприятиям в Астане начислили пеню в размере 27,1 млн тенге за просрочки выплат в Фонд медстрахования за работников, передает Kazakhstan Today.





Работодателям Астаны за несвоевременную уплату отчислений в Фонд медстрахования начислена пеня в размере 27,1 млн тенге. Сумма начислена с момента запуска Фонда медстрахования, то есть с июля 2017 года", - сообщили в пресс-службе филиала ФСМС по Астане.





По словам директора столичного Фонда медстрахования Нурлыбека Кабдыкапарова, за уклонение или несвоевременную уплату взносов начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Нацбанком РК, за каждый день просрочки.





На сегодняшний день работодатели продолжают делать отчисления в размере 1,5% из фонда заработной платы за своих работников. Указанная ставка сохранится до конца 2020 года", - напомнили в фонде.





По сумме обязательных платежей в Фонд медстрахования Астаны по-прежнему остается в числе регионов-лидеров наряду с городом Алматы и Карагандинской областью. В октябре работодатели Астаны перечислили почти 1,1 млрд тенге, а общая сумма взносов и отчислений с июля 2017 года составила 14,3 млрд тенге.





Всего по республике с начала сбора отчислений и взносов в Фонд медстрахования поступило 113,8 млрд тенге, из них 92,4% приходятся на отчисления работодателей. Индивидуальные предприниматели и лица, работающие по договорам гражданско-правового характера, внесли 8,6 млрд тенге. Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления. В последующем перечисленные средства будут направлены на оплату медицинских услуг, оказываемых в рамках обязательного социального медицинского страхования в 2020 году.





До этого времени НАО "ФСМС" является финансовым оператором по оплате медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.





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