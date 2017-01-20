В 2016 году младенческая смертность в Казахстане снизилась более чем на 11%

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - В Казахстане в 2016 году младенческая смертность снизилась на 11,6%, с 9,6 на 1000 родившихся живыми в 2015 году до 8,6 в 2016 году, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития РК.

В большинстве случаев причинами младенческой смертности являются осложнения перинатального периода. Кроме того, дети до 1 года погибают по причине врожденных пороков развития, заболеваний органов дыхания и кровообращения, передает Kazakhstan Today.

"Каждый день в республике рождается свыше 1 тыс. детей, в год - более 400 тыс. Рождаемость увеличилась за последние 5 лет на 3%. В результате предпринимаемых мер по сокращению младенческой смертности получили право на жизнь недоношенные дети с массой тела при рождении от 500 граммов и более. За 5 лет уровень выживаемости детей с весовой категорией до 1500 граммов вырос на 30% и составил около 60%", - отметили в ведомстве.

С учетом внедрения критериев живо- и мертворождения, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, в РК начато совершенствование и укрепление стационарной службы, внедрение в практику простых, экономичных, доступных, основанных на доказательной медицине международных технологий - эффективный перинатальный уход, интегрированное ведение болезней детского возраста. Во всех регионах страны работают учебные центры по внедрению эффективной перинатальной помощи. Для обеспечения единых подходов к перинатальной помощи приведены в соответствие с международными стандартами и утверждены более 300 клинических протоколов, обучены медработники, изменены рабочие и учебные программы в медицинских вузах. Для своевременного выявления врожденных пороков развития проводится генетический и ультразвуковой скрининг. На уровне родильных домов внедрен скрининг нарушений слуха у новорожденных. Успешно проводятся радикальные хирургические операции по коррекции врожденных пороков развития сердечно-сосудистой системы. Сегодня в научных центрах Астаны и Алматы новорожденным проводятся операции на "открытом сердце" и интервенционные, малоинвазивные методы коррекции пороков сердца, информирует пресс-служба министерства.

Отмечается, что здоровье матери и ребенка формирует основы будущего демографического, экономического, трудового, социального, культурного и оборонного потенциала страны. В этой связи, охрана материнства и детства является приоритетным направлением системы здравоохранения РК.

В рамках реализации Государственной программы развития "Денсаулык" на 2016-2019 годы поэтапно внедряется интегрированная модель оказания медицинской помощи по основным социально значимым, неинфекционным заболеваниям, существенно влияющим на демографию населения страны (острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), злокачественные новообразования, травмы, беременность и родовспоможение), напоминает пресс-служба.

Просмотров: 3507