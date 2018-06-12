В Алматы наблюдается снижение обращений населения за медпомощью по подозрению на менингококковую инфекцию

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - В Алматы наблюдается снижение обращаемости населения за медицинской помощью в связи с подозрением менингококковой инфекциеи, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили вчера в городском Управлении здравоохранения, за последние восемь дней в Алматы заболеваемость менингококковой инфекцией не зарегистрирована.

"В реанимационных отделениях детской и взрослой инфекционных больниц пациентов нет. На сегодняшний день восемь пациентов с менингококковой инфекцией находятся в отделении инфекционных стационаров и идут на поправку", - говорится в сообщении управления.

По данным ведомства, были обследованы 3 148 контактных лиц, им проведена антибиотикопрофилактика.

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