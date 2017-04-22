В Алматы проходит обучающий курс для врачей по пренатальной диагностике врожденных заболеваний

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В Алматы проходит обучающий курс для врачей по пренатальной диагностике врожденных заболеваний22.04.2017
Медицина  11:07

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы с 21 по 23 апреля проходит Научно-практический курс ProVisio Almaty 2017. На мероприятии рассматриваются актуальные проблемы пренатальной диагностики врожденных и наследственных заболеваний.

Организаторами мероприятия выступили Управление здравоохранения Алматы, Городской центр репродукции человека и компания "ОрдаМед Центральная Азия", передает Kazakhstan Today.

Как рассказали организаторы, научно-практический курс проводит лектор Елена Юдина, врач акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики высшей врачебной категории, доктор медицинских наук, профессор курса пренатальной диагностики кафедры медицинской генетики РМАПО, член Международного общества врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии (ISUOG) и Международного общества "Фонд медицины плода" (FMF), заведующая отделением УЗИ.

В курсе принимают участие специалисты пренатальной ультразвуковой диагностики, врачи-генетики, врачи акушер-гинекологи. Участники курса смогут получить не только теоретические знания, но и практические навыки от лектора.

"Проведение научно-практического курса даст возможность решить вопрос дефицита квалифицированных кадров в исследовании врожденных и наследственных заболеваний в пренатальной диагностике. По данным ВОЗ, от пороков развития в течение первых четырех недель жизни ежегодно умирают 276 000 детей. Для выявления пороков развития на ранних стадиях беременности необходимы высококвалифицированные специалисты ультразвуковой диагностики, которые могут точно и своевременно поставить диагноз и найти оптимальное решение проблемы", - прокомментировали организаторы.
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