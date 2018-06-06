В Алматинской области в связи с ситуацией по менингиту развернуты дополнительные койки в районных больницах

Талдыкорган. 6 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области в связи с ситуацией по менингококковой инфекции развернуты дополнительные койки в районных больницах, передает Kazakhstan Today.

Сегодня министр здравоохранения Елжан Биртанов посетил медицинские учредждения Алматинской области и ознакомился с принятыми в регионе мерами профилактики менингококковой инфекции.

Как рассказали в пресс-службе акима Алматинской области, для профилактики задержки обслуживания пациентов больных с подозрением на менингококковую инфекцию дополнительно открыты врачебные посты в приемных отделениях Региональной инфекционной больницы Талдыкоргана и Каскеленской городской инфекционной больницы.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию по менингококковой инфекции приказом управления здравоохранения от 1 июня текущего развернуты дополнительные инфекционные койки при Талгарской и Илийской центральных районных больницах, по 10 коек в каждом учреждении здравоохранения. В области работает группа специалистов, взрослый и детский инфекционисты, эпидемиолог, Карагандинского государственного медицинского университета под руководством проректора Кошеровой", - проинформировал руководитель областного управления здравоохранения Бауыржан Ыскак.

По информации пресс-службы, глава Минздрава также посетил пациентов, госпитализированных с менингококковой инфекцией в центральной районной больнице Енбекшиказахского района. Проходящие там лечение родные братья - погодки сейчас идут на поправку.

"У детей диагностировали менингококковую инфекцию. Оперативными мерами лечения их привели с состояние стабильного восстановления. Оба идут на поправку, и уже совсем скоро выпишутся из медицинского учреждения. Помимо этого, определен круг лиц, контактировавших с детьми. За всеми было установлено наблюдение и начато превентивное лечение", - рассказали в пресс-службе.

Подводя итоги, Елжан Биртанов отметил, что удовлетворен работой ЦРБ Енбекшиказахского района.

"Опытных кадров подбираете на работу, благодаря чему есть положительные результаты. Здесь такие условия хорошие, когда я работал в 1994-1996 годах, тогда вообще разруха была. Мы тогда мечтали о таких условиях для работы. Здорово, что вы так сделали единый приемный покой, реанимация, которую сегодня я видел", - сказал Биртанов.

Наряду с этим министр указал на недостатки в работе скорой помощи. "Почему у нас умирает так много людей от экстренных состояний? В 10-15 раз выше, чем в других развитых странах. Потому что скорость доезда очень маленькая. Сколько машин на количество населения? Как в Европе. Сколько звонков на количество населения? В 10 раз больше, чем в Европе. Элементарно, мы оттягиваем силы и средства. Мы должны подумать в первую очередь о тех, кто на грани жизни и смерти. Для них эта скорая помощь создана, а не для того, чтобы обслуживать население и бояться их жалоб. Разъяснять нужно правильно. Люди должны понимать, что скорая для скорых. Я смотрю стандарт скорой помощи, уже вышел приказ. До сих пор не привели в соответствие", - заключил министр.

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