Астана. 17 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане более 26 тыс. инвалидов ежегодно проходят лечение в частных санаториях. Об этом сообщили в Минздраве республики.





По данным Минздрава, на сегодняшний день в Казахстане работают 192 организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации, в том числе 63 частные. Ежегодно свыше 26 тыс. инвалидов направляются в частные санаторно-курортные организации. Направление производится через местные органы социальной защиты населения на основании индивидуального плана реабилитации.





В частности, детям-инвалидам оказывают реабилитационная помощь в двух республиканских центрах: детском реабилитационном центре "Балбулак" в Алматы и филиале Корпоративного фонда "UMC" "Национальный центр детской реабилитации" в Астане. Кроме того, детей направляют на оздоровление в 55 реабилитационных центров регионального уровня, принадлежащих различным госведомствам и частным структурам.





Как уточнили в Минздраве, за 8 месяцев текущего года в стационарах медпомощь оказана более 176 тыс. граждан с инвалидностью, в том числе лечение прошли 2980 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. За этот же период в "Балбулаке" оказано 550 услуг на сумму 169 млн тенге, в КФ"UMC" "Национальный центр детской реабилитации" - 2780 услуг на сумму 1 млрд 281 млн тенге.





Кроме того, по республике открываются новые реабилитационные центры с использованием механизма государственно-частного партнерства. В частности, в текущем году в рамках ГЧП открыты два реабилитационных центра в Жезказгане и один в Темиртау на базе существующих объектов. Общая сумма проектов составила 170 млн тенге.





При этом на стадии проектирования находятся еще пять проектов ГЧП на местах. Ориентировочно их общая стоимость составит 18,7 млрд тенге. По одному новому проекту планируется реализовать в Кызылорде, Костанае и Астане. Еще один объект намерены открыть на базе существующего объекта в Жанаозене и один объект передать в доверительное управление в Павлодаре.





Вместе с тем в Минздраве отмечают, что более интенсивному развитию реабилитационной службы в Казахстане мешает убыточность и нерентабельность. В частности, средняя стоимость курса лечения в Казахстане составляет 115,6 тыс. тенге - от 131 тыс. неврологическая реабилитация до 372,3 - ортопедическая. При этом средняя стоимость курса реабилитации, например, в Испании за 10 дней составляет 15 000 евро, в Израиле - 15 000 долларов, а в Литве - 4000 евро. В этой связи в рамках обязательной системы медстрахования планируется увеличить затраты с 4,6 млрд тенге в 2018 году до 42,6 млрд тенге с 2020 года.





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