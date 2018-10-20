В Казахстане с 1 января все медуслуги будут оказываться в электронном формате

Астана. 20 октября. Kazakhstan Today - Казахстан с 1 января 2019 года полностью перейдет на электронный формат оказания медицинских услуг. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, передает Kazakhstan Today.

"В целях реализации поручения главы государства, с 1 января 2019 года все поликлиники и больницы полностью перейдут на безбумажное ведение медицинской документации. В целом, Казахстан с нового года полностью перейдет на электронный формат оказания медицинских услуг", - проинформировал Абишев.

Также, по словам вице-министра, в рамках реализации задач по развитию цифрового здравоохранения в республике внедряются медицинские информационные системы. "С 1 июля этого года все 17 регионов полностью перешли на ведение медицинских записей только в информационных системах без ведения бумажных записей. До конца этого года мы планируем все областные и районные центры полностью на 100% подключить к медицинской информационной системе, обеспечить компьютерной техникой и доступом в интернет", - отметил он.

По словам Абишева, на базе развёртывающейся интеграционной Платформы здравоохранения будет сформирован электронный паспорт здоровья. Такой паспорт включает в себя данные о результатах обследования и лечения пациента в медицинских организациях страны, в том числе в паспорт внесут ранее перенесенные хронические заболевания, возможные аллергические реакции на лекарственные средства, рекомендации по питанию, диете и другие данные.

"На сегодняшний день число пользователей мобильных приложений достигло 1 951 338, это 10,8% от количества прикрепленного населения. На региональном уровне в медицинских информационных системах уже заполнено 10,2 млн электронных паспортов здоровья", - рассказал Олжас Абишев.

При этом он отметил, что для обучения населения цифровым навыкам в Казахстане создано 546 постов цифровой грамотности. На сегодняшний день такое обучение прошли уже около 6 млн человек.

В завершение вице-министр здравоохранения проинформировал о том, что 25 - 26 октября

в Астане пройдет Международная IT-выставка Astana Digital Health, на которой будут продемонстрированы достижения и практические решения в области развития электронного здравоохранения, цифровых инноваций, инфраструктуры и безопасности и так далее.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, желающие посетить мероприятие могут ознакомиться с информацией об IT-выставке на сайте www.dhastana.kz.

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