В Восточном Казахстане привлекли к адмответственности директора школы из-за вспышки гепатита

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области привлекли к адмответственности директора школы, где произошла вспышка гепатита, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК, новых случаев вирусного гепатита А в селе Шолпан Урджарского района ВКО не зарегистрировано. Между тем в 2017 году и за истекший период 2018 года в этом селе было зарегистрировано 11 случаев заболевания учеников средней школы и 1 ребенок, не посещающий учреждения образования.

"Все случаи заболевания с сентября 2017 года регистрировались единичными случаями в разных классах в разные месяцы. При регистрации случаев гепатита А за нарушение санитарно-противоэпидемического режима в сентябре привлечены к административной ответственности директор Жузагашкой средней школы, выдано предписание медработникам за нарушения по медицинскому наблюдению за контактными", - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе проинформировали, что в настоящее время за всеми контактными установлено еженедельное медицинское наблюдение. Раз в неделю в село выезжает бригада районных специалистов в составе педиатра, инфекциониста, врача-эпидемиолога. В селе проводятся противоэпидемические и лечебные мероприятия.

Территориальными подразделениями Минздрава проведено эпидемиологическое обследование всех очагов вирусного гепатита А и внеплановая проверка врачебной амбулатории села Шолпан и Жузагашкой средней школы. Из школы и домашних очагов отобрано 62 пробы питьевой воды. Проведена заключительная дезинфекция по учебному заведению, домашним очагам, промывка и дезинфекция системы водоснабжения школы, всех емкостей для хранения воды в очагах. При повторном и последующем отборе проб питьевой воды результат отрицательный.

Между тем в настоящее время в школе запрещено использование питьевой воды, учащиеся используют бутилированную питьевую воду. Отменены все массовые спортивно-культурные мероприятия и кабинетная система обучения.

Кроме того, с целью профилактики проведена вакцинация 140 детей от вирусного гепатита А, из них 59 детей уже имеют двукратную вакцинацию от ВГА. Также были привиты 3 студента, находившие на каникулах у родителей.

"Для выяснения сложившейся ситуации в ВКО выехала комиссия, в состав которой входят представители Минздрава, эксперты КазНМУ имени Асфендиярова и Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы. Данная ситуация находится на контроле Министерства", - заключили в пресс-службе.

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