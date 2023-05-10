09.05.2023, 13:02 3306

LIVE: Парад Победы – 2023 на Красной Площади в Москве

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15.04.2023, 18:10 27566

LIVE: Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

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29.06.2022, 10:00 230121

Пленарное заседание Мажилиса 29.06.2022

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09.05.2022, 13:22 253321

Трансляция Парада Победы в Москве

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14.04.2022, 12:36 260736

LIVE - «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации»»

Спикеры:

  • Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров
  • Министр МЮ РК Канат Мусин
  • Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков

МОДЕРАТОР: Әйгерім Ағылтаева


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29.03.2022, 09:50 265551

LIVE: Заседании правительства 29 марта

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25.02.2022, 11:59 175906

Заседание Евразийского межправсовета

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04.02.2022, 18:10 175856

LIVE-Открытие олимпийских игр в Пекине 2022

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25.01.2022, 18:44 242656

LIVE - «Официальное заявление Генеральной прокуратуры и МВД РК»

LIVE - «Официальное заявление Генеральной прокуратуры и МВД РК»

СПИКЕРЫ:

  • «Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Килымжанов Елдос Токтасынович»
  • «Начальник Следственного департамента МВД РК Адилов Санжар Аскенович»

МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы

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