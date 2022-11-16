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ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперты пояснили причины гибели деревьев в Алматы

15.11.2022, 17:25 1466
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперты пояснили причины гибели деревьев в Алматы
Экоактивистка, председатель общественного объединения "Защитим Алматы" Салтанат Ташимова рассказала журналисту Kazakhstan Today, почему хвойные деревья с разделительной полосы на участке проспекта Абая были пересажены в сквер имени Шухова.
 

Насколько я знаю всю эту разделительную полосу на Абая, все хвойные деревья в последние годы стали погибать. Это в основном из-за плохого ухода, потому что в советское время хвою "мыли". Специальные машины ездили и обрабатывали хвою, потому что копоть, оседая на иголочках, таким образом закупоривает поры, и дерево перестает "дышать" и постепенно погибает", - заявила Салтанат Ташимова.

 
Она подчеркнула, что "все сосны, ели по Абая стали погибать".
 

Вместе с зеленой комиссией мы проходили, видели это все. Зафиксировали именно то, что деревья в очень печальном состоянии. Многие уже практически погибли, поэтому приняли решение заменить лиственными породами", - сообщила она.


Также ситуацию прокомментировала эколог, PhD, стипендиат программы "Болашак" Айнур Сейлхан.
 

Ситуация с пересадкой хвойных деревьев требует строгого соблюдения ботанических требований. Хвойные растения лучше всего пересаживать с середины августа до конца сентября. Были ли они пересажены в это время или нет?" - интересуется эколог.

 
По ее словам, "пересаженные в это время хвойные деревья должны долго восстанавливать корневую систему до наступления холодов и промерзания земли".
 

Если они были все-таки пересажены в это время, то не были ли повреждены корневые системы этих деревьев? Позднее пересаженные растения могут не прижиться вовремя и, скорее всего, не переживут зиму. И кто будет отвечать за эти действия?" - задает вопросы Айнур Сейлхан.

 
Она также подчеркнула, что хвойные виды растения придают эстетический вид и полезны жителям города в отличие от своих лиственных собратьев, это такие деревья, как пихты, лиственницы, кедры, сосны, ели.
 
По словам эколога, преимущество хвойных пород перед лиственными - кислород они выделяют круглогодично и при любых температурах воздуха. Кроме того, они обладают мощнейшим обеззараживающим и дезинфицирующим эффектом.
 
Также, отметила Айнур Сейлхан, хвойные породы являются отличными поглотителями шума. В условиях, когда автомобильный транспорт не прекращает свое движение ни днем, ни ночью, что наблюдается в этих районах города, их свойство становится особо актуальным.
 

Недаром современные медики даже ввели термин "шумовая болезнь". Она весьма разрушительно действует на организм человека, поскольку обстановка постоянного, непрекращающегося шума не дает нервной системе в полной мере восстановиться. Установлено, что хвойники на городских улицах в несколько раз лучше поглощают "ненужные" децибелы, чем лиственные деревья. Доказано опытным путем, что посаженные вдоль дороги в два ряда сосны, ели или пихты нейтрализуют сорок процентов шума, производимого автомобильным транспортом", - добавила эксперт.

 
Стоит отметить, что чиновники Алматы до сих пор не пояснили причины данного решения. Кроме того, решение было принято без учета мнения общественности, что возмутило жителей города.

Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от жителей Алматы поступили фото и видео, на которых запечатлена оголенная разделительная полоса участка проспекта Абая между проспектом Назарбаева и проспектом Достык. Ранее на данном участке росли многолетние хвойные и лиственные деревья, украшавшие облик мегаполиса.
 
Между тем горожане назвали данное решение городских властей варварским и "издевательством над многодесятилетними деревьями, которые могут не выжить в результате подобного обращения".

Ранее сообщалось, что в Алматы незаконно вырубили тополя на проспекте Гагарина.

В марте Экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.

В феврале в Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев.

В декабре 2021 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.

Также основными экологическими проблемами города Алматы названы загрязнение воздуха, утилизация твердых бытовых отходов, проблемы озеленения и непродуманная застройка.    

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что основными источниками загрязнения воздуха являются выбросы автотранспорта, теплоэнергетические комплексы (ТЭЦ-2,3), негазифицированные дома и дачи Алматы и Алматинской агломерации, производственные предприятия.
 
В последнее время все чаще горожан возмущают эксперименты властей над обликом города. Так, недавно резонанс в обществе вызвало решение о сносе исторического здания VIP-терминала международного аэропорта Алматы.

Общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала. На публичных слушаниях общественники детально оценивали окончательный вариант расширения аэропорта.

Кроме того, горожане недовольны экспериментами властей над проезжими частями города. В частности, жители Алмалинского района обратились к акиму Алматы Ерболату Досаеву с просьбой оставить линию BRT по центру проспекта Тимирязева, "чтобы не стояли в пробках сотни тысяч алматинцев и студентов КазНУ". Также горожане недовольны появлением велодорожки по проспекту Сейфуллина.
 
По их словам, это нововведение привело к образованию пробок из автомобилей и общественного транспорта. В обществе также нарастает социальная напряженность из-за хаотичной точечной застройки города.

Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.

Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
 
Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней. Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
 

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.

 
Напомним, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
 

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Страховой обман под прикрытием

07.11.2022, 15:53 12286
Страховой обман под прикрытием
Фото: Depositphotos
28.01.2016 г. Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 14 были утверждены Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству (далее - Правила). В п.3 ст. 22 Закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности внесены изменения, и если раньше размер ущерба определялся независимыми оценщиками, то после внесения изменений в Закон размер ущерба определяется страховщиком.
 
Для получения лицензии оценщика необходимо иметь соответствующий диплом о высшем образовании, стаж работы помощником оценщика не менее 2 лет, сдать квалификационные экзамены. В случае выявления нарушений со стороны оценщика к нему применяются различные санкции вплоть до приостановления действия лицензии.
 
На сегодняшний день Правила вызывают очень много нареканий. К примеру: до принятия Правил количество нормо-часов на устранение перекоса кузова ТС принималось из нормативов, утвержденными АО "Автоваз" и составляло от 6 до 24 нормо-часов. Однако Национальный банк РК решил, что минимальное количество на устранение перекоса составляет 2 нормо-часа, а на устранение перекоса особой сложности будет достаточно 7,5 нормо-часов. В соответствии с этими Правилами никаких квалификационных требований к страховщикам не предъявляется и никакой ответственности за неверно составленную калькуляцию не предусмотрено. Т.е. оценкой ущерба может заниматься любой сотрудник страховых компаний независимо от образования, наличия лицензии, опыта и стажа работы. По понятным причинам страховщики, абсолютно ничем не рискуя, занижают размер ущерба.
 
Единственным государственным органом, осуществляющим контроль за исполнением Правил, является Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, правопреемник прав и обязательств Национального банка РК. Одной из ключевых задач Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) является обеспечение надлежащего уровня защиты интересов потребителей финансовых услуг, полноты и доступности информации для потребителей о деятельности финансовых организаций и оказываемых ими финансовых услугах, а также повышения уровня финансовой грамотности и финансовой доступности для населения. Однако и оно заняло оборонительную позицию, отказываясь вмешиваться в ситуацию и привлекать к ответственности недобросовестных страховщиков. За 5 лет не известно ни одного случая о привлечении к ответственности какой-либо страховой компании по факту занижения размера ущерба, хотя таковые носят массовый характер. Из разъяснений Агентства следует, что определение размера вреда, причиненного транспортному средству, осуществляется страховщиком в соответствии с нормативно-правовым актом уполномоченного органа. При этом касательно вопросов о несогласии с оценкой размера вреда, причиненного имуществу, следует отметить, что согласно Положению об Агентстве осуществление, в том числе проверка правильности определения размера вреда, причиненного имуществу, равно как и регулирование деятельности независимых оценочных компаний, в функцию Агентства не входит.

 
Т.е. Агентство явно показывает, что не может контролировать исполнение и соблюдение своих же Правил. Более того, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка закрывает глаза на многочисленные факты ущемления прав потребителей и на те жалобы, которые направляются вместе с решениями суда или страхового омбудсмана, при этом демонстрируя полную недееспособность в вопросах оценки ущерба и, принимая жалобы от потребителей по многочисленным фактам занижения, не готово дать должную оценку действиям страховых компаний.
 
В настоящее время Агентство приняло новую практику рассмотрения жалоб от потребителей, которая заключается в изложении хронологии событий и рекомендации обратиться в суд либо к страховому омбудсману. В редких случаях Агентство усматривает нарушения, допущенные страховыми компаниями, но затем эти нарушения по каким-либо мотивам обнуляются в суде. За истекшие три года известны всего лишь три случая, по которым Агентством возбуждалось административное производство.
 
Случай первый
 
СК оценивает ущерб гр. Р. в размере 470992 тенге. Спустя какое-то время Р. получает письмо от СК, в котором говорится о том, что размер ущерба пересмотрен и теперь он составляет 392726 тенге. После вмешательства независимого оценщика СК принимает решение добавить к своей оценке 196607 тенге. Вся процедура затянулась более чем на 3 месяца. По данному факту была подана жалоба в Агентство. По итогам проверки Агентство дает разъяснение, что Законом и Правилами не предусмотрена возможность изменения страховщиком размера ущерба, с которым потерпевший (выгодоприобретатель) или их представитель были ознакомлены, в том числе по основаниям выявления страховщиком факта некорректного расчета размера вреда и возбуждает административное производство. Однако в суде представитель Агентства, указывая на отсутствие, предусмотренной законодательством, возможности изменения страховщиком отчета о размере вреда в сторону уменьшения, допускает возможность изменения размера вреда в отчете, в сторону увеличения. Дело было закрыто.
 
Случай второй
 
В январе 2020г. в СК обращается гр. П. с заявлением об определении размера вреда, который был оценен в 276734 тенге. После длительных переговоров в конце июня того же года СК перечисляет 555104 тенге. За 6 месяцев оценка пересматривалась 4 раза. Независимый оценщик оценил ущерб в 642529 тенге. Процедура оспаривания размера ущерба затянулась еще на 5 месяцев. В итоге получение возмещения затянулось почти на год. По данному факту была подана жалоба в Агентство, в которой одним из требований было обязать СК оплатить неустойку за несвоевременное осуществление страховой выплаты. Однако, как и подавляющем большинстве случаев, Агентство никак не отреагировало на жалобу. П был вынужден обратиться в суд, который длился еще 6 месяцев. Суд решил взыскать с СК в пользу П неустойку за несвоевременное осуществление страховой выплаты. Данное решение было направлено в Агентство и в очередной раз реакции не последовало. После получения ответа с изложением хронологии событий в Агентство была направлена досудебная претензия, после которой Агентство принимает решение возбудить административное производство. Однако, производство по делу об административном правонарушении в отношении СК по части 1 статьи 229 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" было прекращено за истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.
 
В данном и конкретном случае Агентство абсолютно неприкрыто продемонстрировало свое нежелание заниматься защитой прав потребителей. Потребитель не должен был обращаться в суд для того чтобы получить неустойку. Обязанность по возмещению неустойки регламентируется п.4 ст. 26 Закона РК об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Агентство должно было защитить права потребителя и возбудить административное производство по первой жалобе.
 
Случай третий
 
14.07.2021 г. гр. К обратилась в СК с заявлением на проведение оценки а/м "Ниссан Альмера". В свою очередь СК определила размер ущерба на сумму 891749 тенге. Не согласившись с оценкой страховщика и понимая, что этой суммы ей не хватит даже на покрытие половины реального ущерба, К обратилась к независимому оценщику, по заключению которого сумма нанесенного ущерба составила 1977640 тенге.
 
17.09.2021 г. страховая выплата в размере 891749 тенге была получена.
 
22.09.2021 г. от СК на электронную почту приходит новая оценка на сумму 1 166 409 тенге датированная 16.09.2021 г. При этом никаких пояснений действиям компании или рекомендаций не было. Т.е. ей надо было самой догадаться, что делать с этой оценкой. Представитель страховой компании дать письменные пояснения действиям компании отказался, и дал устные пояснения, что для получения оставшейся части необходимо написать новое заявление на выплату. Таким образом первая версия оценки стала недействительной, а вторая версия появилась без всяких на то оснований, да еще и с нарушением сроков, установленных п.3. ст.22 Закона об ОС ГПО ВТС (Определение размера вреда, причиненного имуществу, производится страховщиком в течение десяти рабочих дней на основании заявления об определении размера вреда). После подачи жалобы Агентством было возбуждено административное производство. В действиях Компании усматривались признаки административного правонарушения согласно части 1 статьи 229 КоАП, в которой предусмотрена административная ответственность за неосуществление, а равно несвоевременное осуществление страховой выплаты либо осуществление страховой выплаты не в полном объеме. В судебном заседании представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка полностью поддержал факты указанные в протоколе об административном правонарушении. В связи с чем, просил привлечь к административной ответственности СК по части 1 статьи 229 КРК об АП указывая, что Компания осуществила страховую выплату не в полном объеме. Однако на вопрос суда пояснил, что страховая выплата Компанией была осуществлена своевременно.
 
Производство по делу об административном правонарушении в отношении СК по части 1 статьи 229 КоАП РК было прекращено за отсутствием состава правонарушения.
 
Из приведенных случаев выводы напрашиваются сами по себе и не в пользу Агентства, которое даже если возбуждает административное производство, то в дальнейшем "сливает" его в суде.
 
Аналогичная ситуация складывается с определением стоимости заменяемых деталей при составлении калькуляции ущерба. На просторах интернета находятся самые низкие цены из сомнительных источников, от которых отнимается величина физического износа. Принимать цены от официальных дилеров страховщики просто отказываются. В итоге мы получаем сумму кратно недостающую для восстановления поврежденного имущества. По данным фактам потребители неоднократно обращались с жалобами в Агентство, однако повлиять на ситуацию государственный регулятор отказывается и нарушений в этом не усматривает, ограничиваясь лишь тем, что дает потребителям рекомендации обратиться в суд. В судах неоднократно рассматривался данный вопрос в пользу потребителя. Такие решения направлялись в Агентство. Реакция нулевая. При этом стоит отметить, что обращение в суды влекут за собой немалые расходы. Во время проведения судебных заседаний поднимаются вопросы, которые должны контролироваться, но не контролируются уполномоченным государственным органом. Так в 5 мая 2020 г. Алматинский городской суд поставил точку в деле гр. М, которая до подачи искового заявления безрезультатно обращалась с жалобой на действия СК, которые заключались в нарушении Правил, что повлекло значительное занижение ущерба. В суде было выявлено множество нарушений, на которые Агентство закрыло глаза. Т.е. Правила есть, а контролировать их исполнение и соблюдение некому.
 
Многие спорные вопросы на безвозмездной основе можно решить у страхового омбудсмана. Однако и он во многих случаях принимает позицию страховщиков, вводя в заблуждение потребителей. К примеру, при вынесении решения в офисе страхового омбудсмана требуют дать свое согласие или не согласие с принятым решением. И дают разъяснение, что в случае несогласия исполнение решения для страховщика не обязательно. При этом не принимается во внимание, что согласно п.3 ст.90 Закона о страховой деятельности решение страхового омбудсмана по разногласиям между страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем) и страховой организацией обязательно для страховой организации в случае принятия его страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем). Здесь ни слова не сказано о согласии/не согласии, и тем более о не обязательном исполнении решения в случае несогласия. Но таких случаев было не мало. И благодаря такой подмене терминов страховщики успешно уклонялись от исполнения своих обязательств. Агентство как обычно нарушений в этом не усматривало.
 
Немало нареканий в адрес омбудсмана вызывает практика изменения Отчетов об оценке, составленных независимыми оценщиками. Согласно ст.11 Закона об оценочной деятельности экспертиза отчета об оценке проводится экспертным советом палаты оценщиков, членом которой является оценщик, проводивший оценку. Заседания у страхового омбудсмана больше напоминают торговлю на базаре, ни на какие нормы закона не обращается внимание. Известен случай, когда действующий страховой омбудсман огласил одно решение, а спустя полгода заявитель получил совсем другое решение.
 
Насыров Данияр, заместитель председателя ОО по защите прав потребителей финансовых услуг
Михаил Будянский, член Столичной палаты профессиональных оценщиков
 

Перерыв в участии России в Болонском процессе не повлияет на качество обучения - эксперт

26.10.2022, 21:51 24561
Перерыв в участии России в Болонском процессе не повлияет на качество обучения - эксперт
Фото: depositphotos.com
В международном пресс-центре "Sputnik Казахстан" состоялась открытая дискуссия, в ходе которой эксперты обсудили совместные проекты Казахстана и России в сфере образования. Спикеры уделили отдельное внимание перспективности российского образования для зарубежных студентов.
 
Начальник отдела международных организаций и многостороннего сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ Ольга Моловцева заявила, что есть сложности в участии России в ряде многосторонних площадок. Но, несмотря на это, Россия не выходит из Болонского процесса.
 

Согласно заявлению наблюдательной группы Болонского процесса, сотрудничество с российскими вузами приостановлено. Но я бы хотела отметить, что Россия не выходит из Болонского процесса и не выходила. Небольшое временное приостановление сотрудничества никаким образом не влияет на то, какое образование получают иностранные студенты в России и будут получать в дальнейшем. Потому что Болонский процесс - это механизм обеспечения качества образования и признания квалификации", - отметила Ольга Моловцева.

 
Спикер добавила, что Россия ни в коем случае не откажется от тех инструментов Болонского процесса, которые уже включены в систему российского образования. Это в том числе контроль качества образования, аккредитация и аттестация вузов. Вопросы признания образования, признания периода обучения очень важны для реализации совместных образовательных программ, проектов, открытия филиалов российских вузов за рубежом.
 

Степень их реализации достаточно высокая. Мы остаемся членами Лиссабонской конвенции, все обязательства, которые у нас есть, мы выполняем в полном объеме. Я бы хотела успокоить общественность, в том числе российскую и иностранную. Резкого перехода к каким-то новым траекториям обучения не будет. Может, будет небольшая корректировка количества мест, выделяющихся по программам", - сказала она.

 
Директор по работе с талантами за рубежом национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Александр Деев отметил, что в их вузе произошла переориентация по рынкам образовательных услуг.
 

Помимо европейского, американского рынка образования, которые превалировали, сейчас очень широко развивается образовательный рынок СНГ, арабского мира, азиатский образовательный рынок. В плане образования у нас не произошло никаких изменений. Наши дипломы университета как раньше котировались за рубежом, так, в принципе, продолжают. В этом году все, кто хотел продолжить обучение в магистратуре, в аспирантуре за рубежом, точно так же смогли это сделать", - прокомментировал спикер.

 
Представитель "Высшей школы экономики" также добавил, что они продолжают выдавать приложения к диплому на английском языке, чтобы студенты могли продолжить обучение в любом университете мира. Все соглашения в России еще действуют, добавил он.
 

Признание дипломов не регулируется какими-то процессами. Признание прежде всего регулируется межправительственными соглашениями между странами. Есть документы о взаимном признании дипломов, не нужно отдельно каким-то образом признавать свою квалификацию. Наши дипломы действуют не только в Казахстане или странах СНГ, во всем мире нет никаких ограничений к применению этих дипломов. У нас продолжается развитие онлайн-программ как в бакалавриате, так и в магистратуре. Также мы развиваем программы двойных дипломов, когда обучение как в бакалавриате, так и в магистратуре приводит к получению одновременно российского и зарубежного диплома", - подытожил эксперт.

 
Александр Деев отметил, что процесс приема иностранных абитуриентов не изменился. С 1 ноября откроется прием иностранных студентов на обучение в 2023 году. Планируется открыть 95 программ бакалавриата, 181 программу магистратуры. Он также добавил, что линейка предоставляемых программ обучения расширилась. В университете действует система грантов и стипендий, выделяемых правительством РФ, и иностранные граждане могут на них претендовать на конкурсной основе.
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: В Казахстане законодательство не запрещает бить детей - эксперт

17.10.2022, 15:22 32426
ЭКСКЛЮЗИВ KT: В Казахстане законодательство не запрещает бить детей - эксперт
Фото: Depositphotos
Эксперты прокомментировали варварское поведение матери по отношению к своей 10-летней дочери, которое попало на видео.
 

У нас в Казахстане нет конкретного законодательства, где прописано, что детей бить нельзя (…) этой нормы нигде нет, ни в законе "О правах ребенка", ни в законе о семейно-бытовом насилии. Конкретно выделенной нормы, что бить детей нельзя, нет. Например, в данном случае преступление происходит публично, с этим преступление столкнулись посторонние, оно совершено в отношении заведомо малолетнего (…) Я считаю, что дело должно быть квалифицировано по статье "Хулиганство", - заявила руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова журналисту Kazakhstan Today.

 
Она пояснила, что "так как дело произошло публично, в общественном месте - это статья "Хулиганство".
 

Ей вменяют только статью 127 (…) и не только ей, это практически повсеместно. То есть, когда касается ребенка... если ребенка избили, если ребенок недоедает, недосыпает, если родителями не выполняются первичные необходимые нужды ребенка, например, вовремя не оказывается медицинская помощь, все идет по одной статье", - отметила она.

 
По мнению руководителя фонда, "дети Казахстана не защищены законодательно".
 

Это большая недоработка в законодательстве. Нужно это срочно исправлять, потому что эта 127-я статья, она ничего не меняет, притом что она не какая-то суровая. Она ограничивается штрафом и все. Применять одну и ту же статью к разным преступлениям - это, мне кажется, несправедливо. Посмотрите, по 127-й статье привлекали сколько родителей и за какие преступления, но здесь же очевидные побои", - заявила Дина Смаилова.

 
Она также отметила, что в статье "Хулиганство" не прописаны нормы относительно совершения преступления в отношении несовершеннолетнего.
 

Хотя такие преступления совершаются повсеместно, постоянно (…) Это происходит в школах, в детских садах, в интернатах, на улице, на остановках. Какие-то конфликты начинаются, и взрослые считают своим долгом избить ребенка", - добавила она.

 
Между тем, по словам известного юриста Сергея Уткина, учитывая, что никаких синяков и ссадин у девочки не обнаружили, за подобное насилие мама может быть привлечена по статье 73-2 КоАП за нанесение побоев.
 

То есть совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью. За это деяние предусмотрен штраф в размере 10 МРП", - пояснил юрист.

 
Однако, отметил он, если же расследование установит, что мама причиняет своему ребенку физические или психические страдания путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, то это уже влечет уголовную ответственность по статье 110 УК (Истязание) и предусматривает санкцию в виде лишения свободы до 7 лет.
 

Но систематические действия, естественно, должны быть доказаны, например другими видеозаписями, показаниями свидетелей и тому подобное", - подчеркнул Сергей Уткин.


 
Напомним, в Сети распространилось видео с избиением ребенка.
 
Свидетельница происшествия сняла на видео сцену, которую можно описать так: разъяренная мать забирает дочь - гимнастку из спортивной школы, в это время ребенок в истерике обещает матери "работать" и просит о пощаде. В конце видео слышен грохот. По версии многих пользователей интернета и по реакции очевидца, несложно сделать вывод - мать ударила дочь головой о соседнюю машину.
 
Видеороликом заинтересовался журналист общественно-политической газеты "Время" Михаил Козачков. Михаилу удалось найти отца девочки - им оказался сотрудник Генеральной прокуратуры.
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Депутат рассказала о проблемах в системе образования Казахстана

10.10.2022, 14:22 36411
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Депутат рассказала о проблемах в системе образования Казахстана
Депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова прокомментировала проблемы трехсменки и дефицита учителей в казахстанских школах, а также предложила решение данных вопросов.
 

Демографическая ситуация и миграционные процессы привели к тому, что в некоторых регионах школы перегружены. Это естественный процесс. Однако акиматы должны мгновенно реагировать и планировать строительство школ", - заявила депутат.

 
Также, по словам Ирины Смирновой, необходимо рассматривать поощрение бизнеса к возможности более широкого участия в организации школьного образования.
 

Например, в Шымкенте частные организации образования открывают школы бесплатные для учеников, помогая снизить потребности учебных местах и организуя качественный учебный процесс. К примеру, перегрузка школ столицы страны понятна. Город растет на несколько сот жителей каждый год", - отметила она.

 
Вместе с тем, подчеркнула депутат, школы могут быть нагружены неравномерно.
 

Есть школы даже в этих регионах незаполненные. Загружены те школы, которые дают качественное образование. Это вопрос эффективного управления образованием на уровне региона и Министерства просвещения", - сообщила Ирина Смирнова.

 
По словам депутата, "также здесь надо отметить ошибки при уплотнении в жилищном строительстве, где не предусмотрены учебные заведения".
 

Это уже близорукость акиматов и их безразличие к решению этих важных вопросов", - заявила она.

 
Также Ирина Смирнова прокомментировала проблему нехватки учителей в казахстанских школах.
 

Недавно, буквально на прошлой неделе, министр просвещения сказал, что нет вакансий в системе образования. Я была крайне удивлена этому. Знаю напряженную ситуацию с нехваткой математиков, физиков, информатиков, учителей начальных классов. Думаю, можно было переучивать тех учителей, которых недавно сократили. Учителей русского языка, физкультуры, английского языка, самопознания", - отметила она.

 
Депутат подчеркнула, что они уже имеют педагогическое образование и владеют методикой преподавания.
 

Вместе с тем у некоторых есть склонности к другим областям знаний. И вопрос вакансий мог бы решиться быстро", - добавила Ирина Смирнова.

 
Напомним, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение, сообщает "Хабар 24".
 
В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях. Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.
 
Вместе с тем в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов.
 
Асхат Аймагамбетов в ходе VII съезда учителей и работников образования государств - участников СНГ рассказал, что для решения проблемы нехватки педагогов в регионах был запущен специальный проект.
 

Через специальный проект мы обеспечили наши регионы, где ощущается дефицит педагогических кадров, лучшими педагогами. Они получают другую заработную плату, а именно в 2,5 раза больше, чем другие педагоги", - цитирует министра издание "Казинформ".

 
По его мнению, данная программа позволит решить проблему, связанную с дефицитом педагогов в отдаленных населенных пунктах и в определенных регионах.
 
По информации Минпросвещения РК, особенно остро ощущается нехватка учителей в Мангистауской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областях.
 

"Самый гуманный суд в мире": в сфере сексуального насилия над детьми и подростками в РК осудили преступников лишь по двум из пяти уголовных дел

29.09.2022, 12:30 43416
"Самый гуманный суд в мире": в сфере сексуального насилия над детьми и подростками в РК осудили преступников лишь по двум из пяти уголовных дел
Фото: Pexels
Количество зарегистрированных уголовных дел против половой неприкосновенности несовершеннолетних и численность осужденных по ним лиц.
 
С 2017 года в Казахстане растет уровень сексуального насилия над несовершеннолетними, несмотря на ужесточение законодательства. Только по официальным данным, в год регистрируется около 800 таких случаев. Пострадавшим подросткам и детям не приходится рассчитывать на благосклонность судов. Фактически за последние неполные восемь лет судьи вставали на сторону несовершеннолетних пострадавших, заканчивая разбирательства обвинительными приговорами, только в двух из пяти случаев, сообщает ranking.kz.
 
В августе текущего года в Павлодаре полиция задержала троих подозреваемых в групповом изнасиловании и подстрекательстве к самоубийству 16-летней девушки. После инцидента девушка попыталась совершить суицид, выпрыгнув из окна 10-го этажа, сообщила правозащитница Дина Тансари, глава фонда "НеМолчиKZ". После попытки самоубийства пострадавшая перенесла четыре операции. У нее был сломан позвоночник и пробиты внутренние органы, начался воспалительный процесс, в результате которого девушка быстро потеряла зрение и память.
 
Это лишь один из 601 случая насилия в отношении несовершеннолетних, произошедших с января по август 2022 года. Речь идет только о случаях, зарегистрированных в едином реестре досудебных расследований. Известно, что в Казахстане занижен масштаб насилия в отношении подростков.
 
Исследуя домашнее насилие в отношении женщин, Human Rights Watch обнаружила, что казахстанские власти не проводят адекватной профилактики насилия и не привлекают обидчиков к ответственности. По словам жертв насилия, полиция часто поощряет их отказаться от своих заявлений и примириться с обидчиками.

 
В 2015 году было зарегистрировано 1259 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Однако в том же году за насилие в отношении лиц моложе 18 лет был осужден только 181 насильник (всего около 14% от общего количества зарегистрированных случаев*). Уже в следующем году количество зарегистрированных случаев сократилось в 1,5 раза, до 851 случая.
 
Резкое уменьшение количества преступлений в 2016 году, вероятно, было связано с тем, что в тот период в Казахстане начали активно обсуждать проблему и поднимать вопрос о химической кастрации, которая была введена позже, в 2018 году. Теперь заключенным могут выписывать препараты, снижающие либидо, за шесть месяцев до окончания срока заключения.
 
Хоть уровень насилия больше не поднимался до отметки 2015 года, с 2017-го показатель растет, а численность осужденных за семь лет и восемь месяцев достигла 2739 человек, что в среднем составляет порядка 41% от количества правонарушений в секторе (6665 случаев).
 
* В данном случае, как и в дальнейших расчетах доли, используется отношение численности осужденных к общему количеству дел, однако здесь может наблюдаться некоторая погрешность, например в случае, если кто-то осужден сразу по нескольким делам.

 
Больше всего дел, как и обвинительных приговоров, фиксируют по статье "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".
 
С 2015 года количество зарегистрированных дел по этой статье составило 47% от всех преступлений против половой неприкосновенности подростков. В свою очередь численность осужденных по статье "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" достигла всего 38% от всех дел, зарегистрированных по ней.
 
Вторыми по распространенности из всех преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних стали правонарушения по статье "Изнасилование" - 1369 случаев. Обвинительные приговоры по этим делам выносятся в 40% случаев. Заметим: 62% несовершеннолетних, ставших жертвами изнасилований в 2021 году, относились к возрастной категории от 12 до 15 лет.

 
Ситуацию обостряет и то, что в большинстве случаев дети, над которыми совершалось насилие, были лично знакомы с насильниками. Согласно исследованию 2022 года о сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних в Центральном Казахстане, в 75% случаев насильники известны детям.
 
Многочисленные данные свидетельствуют о том, что зачастую виновниками сексуальных преступлений становятся родители, опекуны или другие близкие для ребенка люди, которые, используя его беспомощное и беззащитное состояние, могут совершать эти посягательства в течение длительного времени. В 45% случаев насильником является родственник, в 30% - более дальний знакомый (например, друг брата, любовник матери и т. д.). Среди родственников насилие чаще всего совершают отцы, отчимы или опекуны, реже - братья или дяди.
 

Березовую рощу в Петропавловске уже вырубили, а акимат ни в чем не виноват?

25.09.2022, 11:41 48571
Березовую рощу в Петропавловске уже вырубили, а акимат ни в чем не виноват?
Фото: pkzsk.info
В акимате Петропавловска прокомментировали вырубку березовой рощи в Куйбышевском лесхозе. Как оказалось, в 2020 году аппарат акимата подавал иск в специализированный межрайонный экономический суд с требованием признать предоставление земельного участка в частное пользование недействительным. Но апелляционный суд требования акимата не поддержал, сообщает "Петропавловск.news".
 
Так вышло, что суд подтвердил законодательное право предпринимателя Бахтияра Абдуллаева на частное владение купленной им когда-то земли с березовой рощей. Однако, несмотря на то что в кадастровых документах этот участок земли уже более 10 лет значится как территория для строительства придорожной гостиницы, шиномонтажки и стоянки, разрешения на стройку у владельца земли не было. В то же время статус территории остался неясным - пусть даже тут нельзя строить, но и лесным фондом березовая роща уже не является по документам… Законодательство, как вы понимаете, далеко не всегда гарантирует справедливость, потому что это вовсе не одно и то же.
 
Как сообщили в акимате Петропавловска, сейчас полиция города возбудила уголовное дело по факту вырубки, проводится следствие. Однако будет совершенно неудивительно, если в ходе этого расследования, о котором рассказали в акимате, выяснится, что виноват сам акимат. Как говорится, главное в результате следственных действий не выйти на самих себя… А с учетом всех обстоятельств это наиболее вероятный вариант.
 
История со строительством двух 18-этажных домов, едва не начавшимся в глубине Мещанского леса, повторяется: лес вырублен, а строить нельзя. Как вы помните, тогда вдруг выяснилось, что лес передали в пользование стройкомпании также в 2007 году в результате все того же решения о выводе земель лесфонда.
 
Примерно такая же ситуация с участком земли, расположенным вблизи ЦОНа на улице Ауэзова: он уже давно в частной собственности благодаря щедрым чиновникам, и лишь в 2020 году владелец огородил его и вырубил деревья. Причина та же: тот же самый акимат, который его продал, при новых чиновниках попытался его забрать в связи с тем, что на участке не проводят никаких работ, а значит - неэффективно используют землю.
 
Именно городская администрация при одном из самых щедрых в истории города акимов раздавала земельные участки с лесом направо и налево (привет Владимиру Никандрову и другу его Таиру Мансурову!). Еще менее удивительным будут точно такие же ситуации в будущем - ведь раздача земельных участков направо и налево продолжается и в настоящее время… 
 
Похожий случай был зарегистрирован в прошлом году. Тогда факт вырубки деревьев предпринимателем был зарегистрирован в Кызылжарском районе. После этого случая акимат Кызылжарского района вернул земельный участок в госсобственность. Сейчас идут судебные разбирательства по денежной компенсации в сумме 12 млн тенге за вырубленные деревья.
 

Формирование "коллективного Востока", или Чего стоит ждать от саммита ШОС

14.09.2022, 20:00 58916
Формирование "коллективного Востока", или Чего стоит ждать от саммита ШОС
Фото: Depositphotos
В конце текущей недели - 15-16 сентября - в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
 
В одном из древнейших городов мира, или, как его называли еще в древних арабских рукописях, в Жемчужине Востока, соберутся лидеры стран - участниц ШОС, государств-наблюдателей, разной степени партнеров и руководителей авторитетных международных и региональных организаций, отчего мероприятие обещает стать одним из крупнейших и наиболее богатых на события в этом году.
 
Новый мировой порядок
 
Последние саммиты ШОС на фоне пандемии COVID-19 проходили в онлайн-формате. Грядущее мероприятие в Самарканде пройдет очно, лицом к лицу, и посетят его лидеры всех стран - участниц организации – Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
 
Помимо них участие в саммите должны принять президенты государств-наблюдателей – Беларуси, Ирана и Монголии. Ожидается также приезд почетных гостей - глав Азербайджана, Армении, Туркменистана и Турции. Плюс представители ООН, ЭСКАТО, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ОЭС и других международных и региональных организаций.
 
Происходит это мероприятие как нельзя кстати. На фоне беспрецедентного санкционного, политического и прочего давления Запада на несогласных с его видением мироустройства страны Евразии прямо заявляют, что существование однополярного мира более не является возможным, как и беспрекословное повиновение так называемому золотому миллиарду.
 
Важно понимать, что эта инициатива не принадлежит исключительно России, которую Запад отчаянно пытается изолировать в том числе и своими нелегитимными санкциями.
 
Под "раздачу" попадает и Китай, против которого, согласно последним сообщениям Reuters, помимо прежних элементов торговой войны, администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции в области технологий. Ожидаются они уже в следующем месяце.
 
Достается и Ирану, не одно десятилетие живущему под санкциями, перечень которых регулярно обновляется (например, за якобы поставку России беспилотников). Тегеран постоянно сталкивается с ненадежностью Запада. Среди прочего это наглядно демонстрирует и односторонний выход США из "ядерной сделки".
 
В общем, можно констатировать, что складывающаяся в мире ситуация, связанная с геополитической нестабильностью и вжившимися в роль "мирового полицейского" странами "коллективного Запада", делает ШОС важнейшим объединением, способным предложить альтернативу западной модели существования.
 
И это действительно происходит: Шанхайская организация сотрудничества сегодня является неким магнитом, притягивающим к себе все новых и новых членов, желающих иметь международную опору на фоне усиливающейся геополитической турбулентности.
 
Так, на саммите в Самарканде ожидается присоединение к ШОС Ирана (причем в рекордно короткие сроки - всего за год были пройдены все процедуры). Будет дан старт процессу перехода Беларуси из статуса наблюдателя в статус полноправного участника организации. Планируется рассмотрение и утверждение большого количества государств в разных диалоговых статусах - помимо вышеназванных, это Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия и Сирия.
 
Внушительная компания желающих присоединиться к "восточной альтернативе", не правда ли?
 
Что миру предлагает ШОС?
 
Если ранее Шанхайская организация сотрудничества могла рассматриваться международным сообществом как некое объединение, ставящее своей целью решение территориальных вопросов и совместное обеспечение безопасности границ, то сегодня ШОС находится на пути к становлению крупным альтернативным блоком - "коллективным Востоком".
 
Общая территория стран - участниц организации составляет более 34 млн кв. км (порядка 60% от территории Евразии), общая численность населения - примерно 3,4 млрд человек (половина населения планеты), суммарный ВВП (государства-члены плюс Иран) - $23,5 трлн (четверть от мирового ВВП).
 
Кроме того, пока страны Запада бьются в истерике из-за растущего сырьевого дефицита, в ШОС входят страны-лидеры по наличию природно-сырьевых богатств, а значит, организация является самодостаточной и обладает огромным ресурсным потенциалом (и другие лидеры энергетических рынков вроде Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и т.п. стремятся вступить в ШОС).
 
Это, кстати, также можно расценить как их несогласие с "западной моделью" существования. Яркий пример - июльское турне президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку. Тогда глава Штатов прилетел в Саудовскую Аравию и (как он, видимо, посчитал) на правах сюзерена ближневосточного государства потребовал от Эр-Рияда резко нарастить добычу нефти, чтобы решить энергетические проблемы Запада, однако не счел нужным взять во внимание интересы аравийцев. Поэтому вполне логично, что за отказом в ответ на требования США Эр-Рияд изъявил желание заручиться международной поддержкой.
 
Вероятнее всего, страны, желающие вступить в ШОС, видят в нем логическое развитие системы межгосударственных отношений. Деградация современной мировой структуры видна невооруженным взглядом - практически все международные институты так или иначе "подмял" под себя "коллективный Запад".
 
В различных международных структурах (в том числе и в ООН) творится бардак. Один из примеров - заключение Международного суда ООН о том, что провозглашение независимости Косово не противоречит нормам международного права. Далее, напомню, последовало отсутствие какой-либо адекватной реакции на бомбардировки Югославии со стороны НАТО без соответствующей санкции ООН - просто, что называется, "спустили с рук".
 
Еще один пример - демонстративное закрытие глаз на притеснение русскоязычного населения в странах Балтии и на Украине. Можно вспомнить и об игнорировании ЕСПЧ исков и жалоб жителей Крыма и Донбасса в отношении Киева.
 
Таких примеров на самом деле невообразимое множество и новые появляются регулярно. Структуры вроде бы работают, но в подавляющем большинстве случаев делают это в интересах "коллективного Запада".
 
И когда, скажем так, "обделенные" государства видят сложившуюся ситуацию, не хотят воспринимать диктат Запада и отказываются мириться с игнорированием группой государств международного права в угоду своим интересам, то желание стать частью альтернативного объединения, построенного на взаимоуважении и добрососедстве, вполне оправданно.
 
Именно поэтому площадка ШОС привлекает к себе все большее внимание "несогласного" мирового сообщества. И именно поэтому от саммита в Самарканде стоит ждать некоего заявления (может, не прямого, а исходящего из принятых решений и документов), демонстрирующего всеобщее осуждение односторонней нелегитимной санкционной политики Запада и его неоколониальных замашек.
 
Необходимость изменения системы международных отношений, всеобщее равенство и отсутствие неоколонизаторов, жаждущих диктовать миру, как ему следует жить (с прямым вмешательством во внутренние дела неугодных им государств), - вот что привлекает в ШОС, в стены которой в преддверии саммита в Самарканде бьется огромное количество стран.
 
Китай больше не нейтрален?
 
Мир привык к политике нейтралитета, которой придерживается Китай. В том числе и в вопросах о специальной военной операции на Украине, и в вопросе принадлежности Крыма, и в вопросах международно-правового статуса Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР, и во многих других.
 
Однако недавние заявления председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (другими словами - спикера парламента) Ли Чжаньшу в ходе визита в Россию наталкивают на мысли о том, что отныне Китай готов признать необходимость модернизации миропорядка.
 
Вот для понимания некоторые тезисы господина Чжаньшу:
 

По вопросам, представляющим жизненно важные интересы России, также всегда оказываем нашу поддержку и наше понимание. Например, по вопросу Украины. Мы видим, как США и их союзники по НАТО наращивают свое присутствие по периметру России, серьезно угрожают национальной безопасности и безопасности жизни россиян. Мы с полным пониманием относимся ко всем мерам, принимаемым Россией для защиты таких ключевых интересов, оказываем наше содействие";

 

Я думаю, что суть украинского кризиса - это достойный отпор России в отношении американской провокации. США хотят удерживать свое господство в мире, и из-за этого они всеми правдами и неправдами организуют давление и двойное сдерживание против нас (РФ и КНР)";

 

Наша борьба с ними будет затяжной, будет сложной, долгосрочной. США не будут с легкостью прекращать свои провокации. Мы с этим тоже не примиримся, мы не поддадимся на их провокации";

 

В условиях американских санкций против вас и против нас некоторые наши совместные сферы сотрудничества, действительно, постепенно становятся более чувствительными, но считаю, что мы не должны прекратить сотрудничество только потому, что боимся санкций. Это неправильно. Мы должны применять новый формат сотрудничества".

 
Принятие факта необходимости кардинальных изменений системы международных отношений таким серьезным игроком на международной арене, как КНР, можно трактовать как вполне ясный сигнал Западу о том, что в Евразии создается новая модель международной безопасности и сотрудничества.
 
Кстати, председатель КНР Си Цзиньпин впервые более чем за два года покинет Китай ради посещения саммита и встречи с лидерами стран - участниц ШОС. Немецкая газета Handelsblatt говорит о том, что главная его цель - встреча с президентом РФ Владимиров Путиным. И издание считает это еще одним сигналом поддержки России со стороны Пекина.
 
А сигналов таких, как мы видим, становится все больше. И становятся они все более явными и четкими.
 
Интересно, что все это происходило прямо в преддверии ШОС, что действительно наталкивает на мысли о готовности Пекина к решительным действиям. И, вполне вероятно, именно эта тема может стать одной и ключевых на грядущем саммите - усиление роли Шанхайской организации сотрудничества на фоне глобального кризиса в структуре международных отношений.

Автор: Sputnik, Вадим Павлов
 

Во все легкие: "Кентавр" оказался опаснее остальных подвариантов "Омикрона"

04.09.2022, 22:59 66576
Во все легкие: "Кентавр" оказался опаснее остальных подвариантов "Омикрона"
Фото: Depositphotos
Почему новый штамм хорошо распространяется по миру и имеет повышенную патогенность, рассказывает ИЗВЕСТИЯ.
 
Зарубежные ученые пришли к выводу, что "Кентавр" (BA.2.75 ) приводит к более тяжелому респираторному заболеванию, чем другие штаммы "Омикрона". Согласно исследованию на лабораторных животных, это происходит за счет накопления в нижних дыхательных путях. Кроме того, у этого подварианта повышенная способность проникать в клетки человека и противостоять антителам, что делает его крайне заразным. В Роспотребнадзоре заявили "Известия", что влияние подварианта "Кентавр" на эпидпроцесс по COVID-19 в России минимально, но специалисты предупреждают: как поведет себя следующий подвид вируса, предсказать невозможно.
 
Очень заразен
 
Японские ученые из Университета Кобе и Университета Тоямы создали математическую модель для прогнозирования заразности разных вариантов SARS-CoV-2. На ее основе они разобрали риск распространения недавно возникших вариантов SARS-Cov-2. В частности, исследователи изучили у них S-белок коронавируса, ответственный за связывание с ферментом ACE2, через который патоген проникает в организм носителя. Его называют шипом за характерную форму.
 
По мнению авторов работы, в уровне заразности штамма играют ведущую роль два фактора - способность варианта проникать в клетки и то, насколько против него эффективны нейтрализующие антитела, появляющиеся естественным путем или после вакцинации.
 
Выяснилось, что, во-первых, S-белок в BA.4/5 или BA.2.75 значительно отличается от дикого уханьского штамма, чем у других вариантов коронавируса. Чем больше это отличие, тем выше шанс того, что штамм вызовет новую вспышку коронавируса, ведь имеющиеся у людей антитела против него работать не будут или их действие будет слабее. Во-вторых, шип BA.2.75 оказался самым эффективным в плане стыковки с ACE2.
 

BA.2.75 обладает высокой способностью проникать в клетки человека, и в то же время современные вакцины гораздо менее эффективны в отношении этого варианта. Эти результаты предполагают, что заражение BA.2.75 может быть сильнее, чем ранее существовавшие варианты", - делают вывод авторы работы.

 
Стратегия повышения заразности для вирусов типична, здесь ничего удивительного нет, пояснил заведующий лабораторией НИИ физико-химической биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.
 

Так они получают конкурентное преимущество и вытесняют другие штаммы. Очевидно, что для вируса это хорошо, а для нас плохо", - добавил вирусолог.

 
 "Кентавр" имеет несколько мутаций именно в тех участках, которые распознаются иммунной системой и против которой работают механизмы противовирусной защиты, сообщила врач-эксперт лаборатории "Гемотест", доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института РУДН Оксана Гизингер. Поэтому можно уверенно утверждать, что "Кентавр" более устойчив к уже существующему иммунитету против коронавируса.

 
Стало тяжко
 
Коллектив ученых из Токийского университета, Исследовательского центра глобальных вирусных заболеваний (Япония), Университета Висконсин-Мэдисон и Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) оценил способность BA.2.75 к размножению и его патогенность на сирийских хомяках, которые стали модельными животными для изучения коронавируса. Ученые сравнили результаты с полученными для штаммов BA.2 и BA.5.
 
Интересно, что большинство животных, инфицированных BA.2.75, прибавили в весе в течение шестидневного эксперимента, как и животные, инфицированные BA.2, BA.5. Исследователи измерили титры вируса в легких животных и проанализировали их образцы с помощью гистологии.
 

Репликативная способность BA.2.75 в легких хомячков была выше, чем у BA.2 и BA.5. Следует отметить, что BA.2.75 вызывал очаговую вирусную пневмонию у хомяков, чего не наблюдалось у инфицированных BA.5 грызунов. Более того, BA.2.75 реплицировался лучше, чем BA.5, в легких хомяков", - заключили авторы.

 
Там, где BA.5 и BA.2.75 циркулируют вместе, распространенность BA.2.75 растет быстрее. Таким образом, BA.2.75 - вероятный кандидат на доминирование во всем мире, если только не появится новый вариант с еще более высоким уровнем распространения. Кроме того, судя по исследованиям на хомячках, BA.2.75 вызывает более тяжелое респираторное заболевание за счет накопления в нижних дыхательных путях, считают ученые.
 

Часто можно услышать, что вирус постепенно теряет свою патогенность и становится менее опасным. Это правда, но процесс не такой уж и быстрый, обычно он занимает десятки лет. К тому же это справедливо скорее для вируса с высокой летальностью - десятки и более процентов. Для SARS-CoV-2 особенной разницы нет: убьет он чуть больше людей или чуть меньше, он этого просто не замечает. Думаю, в ближайшее время будут наблюдаться небольшие изменения в плане опасности коронавируса. Вот с "Омикроном" относительно повезло - его в основном все переносили легко. Как будет со следующим доминирующим вариантом - предсказать невозможно", - рассказал "Известиям" Роман Зиновкин.

 
Оксана Гизингер отметила, что такие результаты дают основание думать, что заражение подвариантом BA.2.75 будет примерно таким же по тяжести, как от "Стелс-Омикрона".
 

Ряд других исследователей предполагает, что ВА 2.75 может вызвать более легкое заболевание, но за счет заразности поразить большие группы населения", - добавила врач.

 
Малая доля
 
Что касается России, всего в базу VGARus внесено 35 последовательностей, отнесенных к субварианту BA 2.75 ("Кентавр"), рассказали "Известиям" в Роспотребнадзоре.
 

Подчеркиваем, что за последние две недели последовательности, отнесенные к указанной подлинии штамма "Омикрон", в базу не вносились. Влияние подварианта "Кентавр" на эпидпроцесс по COVID-19 в России минимально", - заявили в ведомстве.

 
В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что на сегодняшний день в России продолжают доминировать сублинии BA.4/BA.5 штамма "Омикрон" (с преобладанием подварианта BA.5). За последние две недели к ранее доминирующей сублинии BA.2 штамма "Омикрон" отнесено 1,6% от общего количества последовательностей, к сублиниям BA.4/BA.5 - более 98%. Новые геномные последовательности, отнесенные к сублинии BA.2.75 ("Кентавр") штамма "Омикрон", а также к гибридному варианту COVID-19 "Дельтакрон", в базу VGARus не вносились.
 

На сегодняшний день ни одна лаборатория в РФ не выявляет этот штамм - нет тест-систем. Исключение составляют научные лаборатории, аккредитованные РПН, но они не предоставляют результатов ни пациентам, ни врачам. Таким образом, связывать течение заболевания со штаммом "Кентавр" не представляется возможным", - пояснила директор по продуктовой политике медицинской лаборатории "ЛабКвест", врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

 
В России заболеваемость коронавирусом стала расти с середины июля. При этом уровень смертности остается крайне низким: например, при почти 51 тыс. зарегистрированных в конце недели новых случаев было зафиксировано 89 летальных исходов.
 
Чтобы защититься от тяжелого заболевания, необходимо, во-первых, укреплять общее здоровье и иммунитет, посоветовала Оксана Гизингер. Вторая рекомендация врача - соблюдать график вакцинации, чтобы поддерживать иммунный ответ против нового коронавируса.
 

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