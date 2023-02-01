Об отказе инвалиду в льготной ипотеке

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Я опекун сына инвалида детства 2 группа недееспособный 25 лет,он стоит в очереди на жильё в акимате,меня приглашали в Отбасы банк оформить льготную ипотеку под 2 процента,я с радостью пошла,но оказывается инвалиду нужно подтвердить доходы (где может работать недееспособный инвалид?) После чего развели руками ,сказали о недееспособных инвалидах никаких указаний нет Аренднокомунальное жильё ему тоже не положено (тоже нужно подтвердить доходы) Получается недееспособных инвалидов просто забыли,что такие существуют,а пишите , что на них делают акцент.



*Пунктуация и орфография автора сохранены.