Аким Алматы провел встречи с консулами России, Узбекистана, Франции и Южной Кореи

Алматы. 22 января. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек провел ряд двусторонних встреч с генеральными консулами России, Узбекистана, Франции и Южной Кореи, передает Kazakhstan Today.





В ходе встречи с генеральным консулом Российской Федерации Евгением Бобровым стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, сообщает пресс-служба акима Алматы.





Отмечается, что Россия традиционно является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана. Между акиматом Алматы и мэриями Москвы, Санкт-Петербурга и Казани действуют соглашения о сотрудничестве по ряду направлений. Товарооборот между Алматы и соседней страной демонстрирует стабильный рост. Только за последний год показатель вырос на 12%.





Позитивная динамика экономических взаимоотношений также отмечается с соседями из Узбекистана. За 9 месяцев прошлого года товарооборот увеличился на 47,8% по сравнению с предыдущим годом и составил $281,6 млн.





По словам генерального консула Узбекистана Аброра Фатхуллаева, данные цифры свидетельствуют о высоком уровне доверительных и партнерских отношений между сторонами. Кроме того, он выразил особую признательность Республике Казахстан за то, что одной из центральных улиц Алматы присвоено имя первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.





"Это является важной вехой в укреплении дружбы между двумя странами", - подчеркнул он.





В этот же день Бауыржан Байбек обсудил вопросы расширения сотрудничества в сфере зеленых технологий и обмена опытом в развитии туристического кластера с генеральным консулом Франции Алексисом Шахтахтинским и генеральным консулом Южной Кореи Ким Хынг Су.





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